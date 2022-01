Milan, Calabria torna tra i disponibili | In panchina anche due Primavera

Importante ritorno, non dal primo minuto, in casa Milan. Davide Calabria è guarito dal Covid e sarà in panchina questo pomeriggio.

Il Milan, in vista del match odierno contro lo Spezia, ha scelto di non comunicare o pubblicare la lista dei convocati. Un rito che per la sfida della 22.a giornata di Serie A si è preferito evitare, per motivazioni non ben chiare. Dunque, tifosi e addetti ai lavori, fino a poco fa erano ignari su quali calciatori fossero a disposizione di mister Pioli.

Dalla lettura delle distinte ufficiali a San Siro, si evince comunque un gradito ritorno a disposizione del Milan. Il terzino e vice-capitano Davide Calabria farà parte degli uomini pronti a subentrare a gara in corso. Il numero 2 rossonero infatti risulta tra le riserve di oggi, a conferma del superamento di tutti i problemi personali.

Calabria è guarito dal Covid-19, risultando negativo al test del tampone. Un’ottima notizia la sua convocazione per oggi, anche se partirà giustamente dalla panchina lasciando spazio ad un Alessandro Florenzi sinora sempre brillante. L’idea è di averlo al top domenica prossima in vista del match contro la Juventus.

Pioli porta con sé anche Stanga e Di Gesù

Dunque Calabria spera di poter fare il suo ingresso in campo già oggi, magari nella ripresa e volendo a risultato acquisito. Il terzino vuole riassaporare il sapore del campo e della competizione dopo settimane di stop forzato, anche per via dell’infortunio muscolare subito a novembre.

L’ultima gara di campionato disputata da Calabria risale addirittura al 7 novembre scorso, il derby pareggiato 1-1 a San Siro. Il difensore si è poi fermato nel ritiro della Nazionale italiana per una lesione al polpaccio, che lo ha costretto ad un mese e mezzo di stop. Sarebbe dovuto rientrare dopo la sosta natalizia contro la Roma, ma il Covid lo ha frenato di nuovo.

Oltre al classe ’96, altre due sorprese in panchina scelte da mister Pioli. Il tecnico rossonero ha voluto portare con sé due talenti della Primavera milanista. Il primo è il giovane calciatore che ha appena fatto il suo debutto in prima squadra contro il Venezia: Luca Stanga, terzino destro classe 2002 di cui si parla un gran bene.

L’altro è Enrico Di Gesù, che ha già fatto qualche panchina in prima squadra. Centrocampista di qualità, il giovanissimo elemento della formazione di mister Giunti potrebbe dare una mano viste le numerose assenze in mediana. Entrambi si faranno trovare pronti in caso di chiamata. Per Di Gesù si tratterebbe del debutto assoluto in Serie A.