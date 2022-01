Milan-Spezia, formazioni ufficiali: Ibrahimovic torna titolare, centrocampo inedito

Ecco le scelte ufficiali di formazione dei tecnici Pioli e Thiago Motta in vista del match di questo pomeriggio tra Milan e Spazia.

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Spezia. Alle ore 18:30 le due squadre si sfideranno a San Siro, per la 22.a giornata del campionato di Serie A. Un posticipo sulla carta favorevole ai rossoneri, ma assolutamente da non sottovalutare visti i recenti risultati ottenuti dalla squadra ligure.

Occasione importante per il Milan questa sera. Il pareggio di ieri dei rivali dell’Inter rende meno impossibile l’aggancio in testa alla classifica. In caso di successo contro lo Spezia, gli uomini di Stefano Pioli potrebbero scendere a -2 dai nerazzurri e riaprire di fatto tutta la lotta allo scudetto.

Il Milan questa sera dovrà ancora fare a meno di diversi calciatori. Come ad esempio gli ‘africani’ Kessie, Bennacer e Ballo-Touré, sempre impegnati in Coppa d’Africa. Oppure lo squalificato Sandro Tonali, che è stato ammonito contro il Venezia e salterà il match di oggi. Rientra invece Ibrahimovic, assente in Coppa Italia giovedì scorso.

Tornano Ibra e Leao, confermato il tandem di difesa

Ecco intanto le scelte di formazione ufficiali di Milan e Spezia, senza troppe sorprese da una parte e dall’altra:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi. Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Provedel, Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Bastoni, Reca; Verde, Manaj. All: Thiago Motta.