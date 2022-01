Milan, un portiere via a gennaio: proposta dalla Serie B

L’estremo difensore rossonero è cercato in Serie B e potrebbe lasciare Milanello già nel mercato di gennaio.

In questo mercato di gennaio il Milan può chiudere anche qualche operazione in uscita. Dopo la cessione di Andrea Conti in prestito alla Samp Maldini continua a lavorare in uscita cercando di piazzare altri elementi che non trovano spazio con la maglia rossonera.

La situazione principale in questo senso riguarda Samu Castillejo, con lo spagnolo che ha offerte dalla Liga, ma che per ora non ha ancora lasciato Milanello. L’ex Villareal non è l’unico che potrebbe partire in questa sessione. C’è infatti un portiere rossonero che allo stato attuale delle cose non fa parte del progetto e che ha bisogno di andare a giocare. Stiamo parlando di Alessandro Plizzari.

Sono diversi i club interessati all’estremo difensore di Crema che con l’arrivo di Mirante, oltre a Maignan e Tatarusanu, non ha nessuna speranza di essere protagonista in rossonero. Il presidente della SPAL, Joe Tacopina, dopo il pareggio della sua squadra contro il Monza nell’ultimo turno di Serie B: “Stiamo cercando un portiere e un centrocampista: stiamo valutando tre profili di qualità per la porta”.

Non solo la Spal su Plizzari

Come dicevamo, sul classe 2000 non c’è però solo la SPAL. Hanno manifestato un interesse per il rossonero altri due club della serie cadetta, ovvero Brescia e Alessandria. La SPAL sembra però essere in vantaggio. I rapporti tra il club ferrarese e i rossoneri sono molto buoni, dopo il prestito di Lorenzo Colombo che sta facendo molto bene quest’anno.

Plizzari ha fatto tutta la trafila con le giovanili del Milan e dal 2016 è andato a farsi le ossa in prestito con già contr squadre: Ternana, Livorno e Reggina. Il 21enne è stato protagonista nell’estate del 2019 nel Mondiale Under 20 con la Nazionale italiana che è arrivata fino alle semifinali. Vanta poi 2 presenze con l’Under 21.