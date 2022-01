Juventus, si ferma un centrocampista: la situazione in vista del Milan

Il calciatore non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia di stasera ma alla base della scelta c’è un motivo preciso.

Quella di ieri a San Siro contro lo Spezia è una sconfitta che pesa ma il Milan ha l’obbligo di archiviarla il primo possibile e di concentrarsi sulle prossime partite. Domenica prossima infatti c’è una sfida importante contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Da segnalare un altro stop a centrocampo per i bianconeri. Per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di finale non è stato convocato Federico Bernardeschi: l’esterno della Juve e della Nazionale italiana ha avvertito un lieve fastidio muscolare e ha preferito non rischiare. La sensazione è che non si tratti però di nulla di grave per l’ex Fiorentina.

Alla base di questa scelta c’è ovviamente un motivo preciso: ovvero la sfida di domenica contro la squadra rossonera. Si tratta quindi di una scelta precauzionale in vista del campionato e di una gara molto importante per la stagione della Juventus, nell’ottima della rincorsa al quarto posto. La squadra di Allegri contro il Diavolo dovrà già fare a meno di Bonucci e Chiesa, ma molto probabilmente potrà contare su Bernardeschi.