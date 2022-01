Milan, Botman e Bremer non arrivano: “Magari c’è un nome nascosto…”

Le ultime news sul calciomercato del Milan direttamente da Gianluca Di Marzio. Focus, come sempre, sull’acquisto del difensore centrale…

Stasera, come mai, è stato evidente quanto il Milan abbia necessità di un centrale di difesa solido e di gran qualità. Contro lo Spezia, la retroguardia rossonera ha tremato ben più di una volta. Pierre Kalulu è certamente il primo responsabile in entrambe le reti subite dai liguri.

Il francese, si sa, è ancora parecchio giovane e con grandi margini di crescita. Ma attualmente, con gli obiettivi ai quali il Milan può puntare, Pierre non è ancora pronto per occupare un posto fisso nell’11 titolare di Pioli. Certo è che, ora come ora, il tecnico parmigiano ha davvero poca scelta. Con Tomori e Kjaer infortunati, e con Romagnoli guarito dal Covid solo oggi, Pioli è stato obbligato a schierare Kalulu e Gabbia coppia centrale.

Eppure, i due si erano ben comportati contro Roma, Venezia e Genoa. Ma è chiaro, come dicevamo, che alla lunga sarà assolutamente necessario poter contare su giocatori con più esperienza e qualità per ambire a risultati importanti. Il Milan, a detta di Gianluca Di Marzio, è alla pazza ricerca del giusto innesto.

L’esperto di mercato ha sottolineato, durante la nota trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, che Maldini e Massara vogliono acquistare un difensore funzionale e non soltanto per far numero.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan in ottica difensore. Le sue parole a Sky Calciomercato L’Originale: