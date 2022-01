Calciomercato Milan, l’allenatore lo vuole | Sondaggio con Maldini

Il club rossonero vuole concretizzare un’altra cessione, dopo quella di Conti. Sono attese novità a breve.

Oltre a pensare a prendere un nuovo difensore centrale, il Milan pensa anche a sfoltire leggermente l’attuale organico. Partito a titolo definitivo Andrea Conti, dovrebbe esserci anche la cessione in prestito di Alessandro Plizzari in Serie B. Il portiere classe 2000 non ha spazio e pertanto per lui è meglio cambiare squadra per i prossimi mesi.

Indiziato a lasciare Milanello è anche Samuel Castillejo, il cui contratto scade a giugno 2023. L’esterno offensivo spagnolo non rientra nei piani di Stefano Pioli e dunque la dirigenza è assolutamente aperta a valutare eventuali offerte per la sua cessione. Si predilige un addio a titolo definitivo, ovviamente, però non va scartata a priori la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.

Castillejo alla Sampdoria con Giampaolo?

Il Milan voleva vendere Castillejo già nella scorsa finestra estiva del calciomercato. C’erano contatti con alcuni club, soprattutto spagnoli, ma poi non si è concretizzato nulla. Il fatto che verso la fine della sessione il giocatore abbia cambiato agenti, passando da Manuel Garcia Quilon all’agenzia ICM Stellar Sport, non ha favorito il suo trasferimento e lo ha rimandato a questo gennaio.

L’ipotesi di un ritorno in Spagna è ancora viva. Si è parlato di squadre come Getafe, Espanyol, Celta Vigo, Maiorca e Valencia interessate. Tuttavia, al momento, non sembra essere avviata alcuna trattativa concreta. Si è ancora alla fase dei contatti esplorativi e dei sondaggi.

I colleghi di calciomercato.com confermano che esiste anche un’opzione Sampdoria, di cui si vocifera da alcuni giorni sia in Italia che in Spagna. In giornata è previsto un confronto tra il direttore sportivo blucerchiato Daniele Faggiano e il prossimo allenatore Marco Giampaolo per fare il punto sulle strategie di mercato da adottare. Il tecnico abruzzese apprezza Castillejo e sembra volerlo come rinforzo per la sua squadra. Durante il summit dovrebbe esserci spazio anche per lo spagnolo tra i temi di discussione.

L’idea della Sampdoria sarebbe quella di prendere l’esterno ex Villarreal con la formula del prestito, non facendo così un investimento immediato sul cartellino. Verrà fatto un sondaggio con il Milan per capire la fattibilità dell’operazione su questa base per poi approfondire eventuali dettagli inerenti il riscatto del giocatore a fine stagione.