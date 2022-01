Ufficiale il ritorno di Giampaolo: il comunicato

Marco Giampaolo torna in panchina. L’ex tecnico del Milan guiderà la Sampdoria: i blucerchiati hanno appena dato l’annuncio sui propri canali ufficiali

Marco Giampaolo torna ad allenare. L’ex tecnico del Milan e del Torino, dopo due esperienze alquanto negative, ritorna alla guida della squadra in cui ha fatto meglio. La Sampdoria, dopo aver esonerato D’Aversa, ha deciso di puntare sul mister di Bellinzona.

Per lui contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione fino al 30 giugno 2024.

Ecco il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024.

Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”.

Intrecci con il Milan

Il ritorno di Marco Giampaolo potrebbe avere dei risvolti sul calciomercato anche del Milan. Dopo Andrea Conti, ieri in gol contro la Juventus, potrebbe sbarcare a Genova anche l’altro esubero dei rossoneri, Samu Castillejo. Il club blucerchiato è davvero una possibilità per lo spagnolo, che continua ad essere apprezzato in anche in patria.

Il primo regalo per Giampaolo, però, dovrebbe arrivare dall’altra sponda di Milano, con Sensi intenzionato a rilanciarsi sotto la Lanterna.