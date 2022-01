Endrick, il nuovo craque del calcio brasiliano: a 15 anni fa gol così – VIDEO

In Brasile vanno tutti matti per un classe 2006 che sta facendo delle cose clamorose. Non si fa altro che parlare di lui

Si sa, il Brasile è la terra per eccellenza di talenti nascenti, fuoriclasse che vengono fuori, calciatori che si ispirano alla Samba e la mettono in pratica in un campo di calcio. In questo momento non si fa altro che parlare di un giovane calciatore.

Ebbene sì, il giovane Endrick ha già fatto impazzire tutti gli amanti del futebol brasiliano. E pian piano iniziano ad interessarsi tutti i principali club del mondo. Il motivo? Semplice. E’ davvero forte! Certo, bisogna stare attenti con i giudizi, soprattutto se si parla di giovani. In questo caso poi giovanissimi, dato che parliamo di un classe 2006 che deve ancora compiere 16 anni.

Eppure Endrick è stato già etichettato come il futuro del calcio sud americano. Clamoroso ciò che sta facendo vedere in patria. Qualità, tecnica sopraffina ed un pizzico di follia che non guasta mai: il ragazzino ha tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio crack. Anche sui social il suo nome inizia a spopolare, così come i video dei suoi gol, uno più bello dell’altro. Che lo si possa vedere in un panorama internazionale ed a grandi livelli nel giro di qualche anno? Chissà, ma i presupposti ci sono tutti.

Chi è Endrick: ruolo, caratteristiche e skills

Da quando lo ha visto giocare da bambino, il Palmeiras si è innamorato del piccolo Endrick Felipe a tal punto da portarlo nel proprio settore giovanile, dove milita dall’età di dieci anni. Tra Santos, Corinthians, San Paolo, Endrick ha scelto il Palmeiras perché era l’unica squadra a dargli un convitto a spese della società: pensate quanto credono in lui! Come tanti ragazzi di quei posti, la sua famiglia non ha grandi possibilità economiche, ma lui ha fatto una promessa ai suoi genitori: “Vi aiuterò presto, perché diventerò un calciatore professionista”.

Sicuramente le idee chiare non mancano. Negli ultimi 6 anni ha totalizzato 170 presenze e 167 gol con le giovanili del Verdao, ma i numeri sono destinati inevitabilmente ad alzarsi. Diversi i calciatori che lo hanno già apprezzato sui social, tra cui spicca Vinicius Junior del Real Madrid.

1 metro e 69 centimetri di altezza, Endrick fa della scaltrezza e della agilità i suoi pezzi forti. Pensate: è stato l’unico giocatore nella storia del calcio brasiliano a segnare nello stesso anno nelle finali del Paulistao U15, U20 e U17!

Il clamoroso gol in rovesciata

L’exploit definitivo sembra però essere arrivato solo ultimamente nel torneo chiamato Copinha, la competizione giovanile per eccellenza che ha fatto emergere talenti come Kaka (ed i milanisti se lo ricordano bene), Cafu, Neymar, Gabriel Jesus e tanti altri. In questi ultimi minuti sta spopolando su Twitter una rete siglata poco fa da Endrick nel match della competizione tra Palmeiras e Oeste. Ve lo facciamo vedere, poi a voi i commenti. Signore e signori, molto probabilmente qui siamo davanti al futuro del calcio. E lo ricordiamo ancora una volta: ha soli 15 anni!

Senhores e senhores… ENDRICK! Não custa repetir: apenas 15 anos de idade. QUE GOL!!! Palmeiras 3×0 Oeste #Copinha2022 pic.twitter.com/FIll0mmvNd — Goleada Info (@goleada_info) January 19, 2022

Già mezza Europa su di lui

Come accaduto per Neymar, Gabriel Jesus e tanti altri talenti brasiliani, anche Endrick, nonostante la giovanissima età, è finito nel mirino dei top club d’Europa. Alcune fonti hanno detto che è il Barcellona la squadra che ha mostrato maggior interesse, ma pian piano arriveranno anche le altre: Real Madrid, Psg, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco. In Brasile hanno la netta sensazione di avere fra le mani uno di quei talenti che passano una volta ogni tanto, come nel caso di Neymar Jr. E già si parla di un Palmeiras pronto a fare cassa piena per la sua cessione.

Sicuramente tutti questi discorsi non aiutano un ragazzo di soli 15 anni, che ha ancora tante altre cose da fare prima di poter venire in Europa e, chissà, fare la storia. Troppo presto, è vero. Ma, come dicono quelli bravi, ha le stimmate del fuoriclasse assoluto. E chissà se anche il Milan non lo stia già tenendo d’occhio, consapevole del fatto che competere contro quelle squadre è praticamente impossibile.