Kessie subito al Tottenham, conferma anche Sky Sports: i dettagli

Dall’Inghilterra arrivano conferme sul possibile passaggio dell’ivoriano agli Spurs già in questa sessione di mercato.

E’ una calma apparente quella che regna in questo mercato invernale per il Milan. La sensazione è che in questi dieci giorni che mancano alla chiusura della sessione invernale possa accadere qualcosa da un momento all’altro.

La squadra rossonera ha dimostrato anche nell’ultima partita contro lo Spezia di aver bisogno di un innesto in difesa: troppo grande è l’emergenza in quel reparto per Stefano Pioli. Con un rinforzo dietro le cose potrebbero poi anche rimanere come sono allo stato attuale, ma ovviamente solo nel caso non ci fossero partenze importanti. Partenze che non sembrano proprio all’orizzonte ma che non sono comunque da escludere.

Dall’Inghilterra infatti arrivano delle voci di un club di Premier League fortemente interessato a un top player del Milan già per il mese di di gennaio. Stiamo parlando della volontà del Tottenham di portare a Londra Franck Kessie. La notizia riportata da Sky UK sta circolando in queste ore.

Con Dombele al Psg Conte vuole l’ivoriano

Tutto nascerebbe dall’irruzione del Paris Saint Germain su Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese di origini congolesi non è considerato centrale nei piani di Antonio Conte e potrebbe pertanto tornare in Ligue 1. Secondo quanto riportato da The Athletic, Leonardo starebbe cercando di convincere gli Spurs ad accettare un prestito con diritto di riscatto. Il club non gradirebbe la formula ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.

Ecco perché gli inglesi si sono buttati a capofitto sul rossonero. Sky UK afferma che il club ha già avuto dei colloqui con i procuratori dell’ivoriano per favorire un passaggio in Premier League a parametro zero la prossima estate, dal momento che il suo contratto scade il 20 giugno. Conte è un grande estimatore del 25enne, che tra l’altro oggi è andata in gol con la sua Nazionale in Coppa d’Africa.

#Tottenham want to sign Franck Kessie in this transfer window. Been discussing a free transfer with him for summer. Antonio Conte a huge fan. Scored today as #IvoryCoast knocked out #Algeria from #AFCON #thfc https://t.co/OzHTtF6aQx #acmilan pic.twitter.com/1MqdQf5Ac4 — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) January 20, 2022

Il Tottenham è scatenato in queste ore: la dirigenza sta infatti avviando i contatti con il Wolverhampton per un esterno d’attacco, Adama Traore. La squadra di Conte sta portando avanti una straordinaria risalita in campionato e l’allenatore italiano ha chiesto rinforzi già da subito per continuare la scalata in Premier, dal momento che gli Spurs sono ormai fuori dall’Europa-