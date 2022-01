Pioli scuote il Milan: il discorso in vista di Juventus e Inter

Pioli si aspetta una reazione dal Milan contro la Juventus e l’Inter: il KO inatteso contro lo Spezia non deve condizionare in negativo il gruppo.

La squadra rossonera si poteva trovare in testa alla classifica della Serie A, ma il match contro lo Spezia ha avuto un esito imprevisto. È arrivata una sconfitta clamorosa, frutto anche di un errore incredibile dell’arbitro Marco Serra nel recupero.

Rabbia e delusione in casa Milan per quanto avvenuto nel finale della partita di San Siro. Anche se ci sono colpe enormi del direttore di gara, la squadra di Stefano Pioli deve comunque fare parziale mea culpa per non aver chiuso prima i giochi. Ha creato tante occasioni e non le ha sfruttate. Inoltre, le disattenzioni difensive sono state pagate con due gol presi. Bisogna fare un reset e reagire domenica sera, sempre a San Siro, contro la Juventus.

Pioli carica il Milan in vista della Juventus

Oggi La Gazzetta dello Sport riporta quello che sarebbe stato il discorso di Pioli alla squadra ieri a Milanello nel corso di una riunione tecnica: «Contro Juventus e Inter non basterà quello che facciamo di solito. Bisognerà andare oltre e possiamo farlo perché ne siamo capaci. Lo abbiamo già dimostrato proprio contro avversari così. Servirà un Milan straordinario».

L’allenatore rossonero si aspetta che i suoi giocatori diano di più di quello che stanno dando nelle ultime partite. È convinto che possano esprimersi su un livello maggiore, perché lo hanno già fatto vedere in altri big match. Per battere rivali forti come Juventus e Inter è necessario metterci qualcosa di più nella prestazione, sia a livello di singoli che di collettivo.

Il KO con lo Spezia ha rappresentato una brutta mazzata, anche per come è arrivato, però proprio in questi momenti bisogna dimostrare di essere squadra ed essere capaci di reagire. Il Milan, pur con delle assenze non di poco conto, ha i mezzi per battere sia la Juve che l’Inter. E se dal mercato nel frattempo arrivassero un paio di innesti, sarebbe ancora meglio…

Intanto il gruppo deve lavorare al massimo a Milanello in questi giorni, così da presentarsi pronto ad affrontare la squadra di Massimiliano Allegri. I rientri di Alessio Romagnoli in difesa e di Sandro Tonali a centrocampo saranno molto importanti.