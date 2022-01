Theo Hernandez: “Ringrazio Maldini. Pioli mi ha cambiato la vita”

Theo Hernandez ha rilasciato una bella intervista a The Athletic UK: parole importanti verso Maldini e Pioli, a cui deve tanto.

Non ci sono dubbi sul fatto che Theo Hernandez sia uno dei migliori colpi messi a segno dal Milan negli ultimi anni. Comprato nell’estate 2019 per 21 milioni di euro, è diventato presto un pilastro della squadra e oggi vale circa il triplo.

Il club rossonero ha trovato in lui un terzino sinistro che sa essere devastante sulla fascia. Veloce, forte fisicamente, abile nel saltare l’avversario e anche in grado di andare in gol. Difensivamente aveva qualche pecca, ma sta migliorando e ha ulteriori margini di crescita. Ha 24 anni e può maturare ancora, diventando il più forte al mondo nel suo ruolo.

Theo Hernandez riconoscente a Maldini e Pioli

Theo Hernandez è arrivato al Milan su grande spinta di Paolo Maldini, che volò in Spagna per incontrarlo e convincerlo a sposare il progetto. Intervistato da The Athletic UK, il francese conferma la sua stima verso la leggenda rossonera: «Quando stavo crescendo, guardavo Paolo Maldini. Abbiamo un rapporto molto stretto. Dalla prima volta che ci siamo visti a Ibiza ha messo le cose in chiaro. Mi ha detto che ero un giocatore importante, ma che dovevo lavorare sodo. Grazie a questo sono il giocatore che sono oggi».

Un ruolo importante Maldini lo ha avuto sicuramente nell’averlo portato a Milano, però anche Stefano Pioli ha fatto la sua parte nella crescita dell’ex Real Madrid: «Ho avuto molti buoni allenatori, ma quello che ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona è Pioli. Dal primo giorno mi ha dato la fiducia che mi serviva. Sono molto felice qui grazie a lui».

Theo Hernandez in questa stagione ha una grande intesa con Rafael Leao sulla fascia sinistra: «Ci capiamo molto bene. Leao gioca in modo diverso dagli altri e mi crea spazi. È molto veloce, ma io sono al primo posto senza dubbio».

Il numero 19 rossonero sa cosa deve migliorare per imporsi sempre di più ai massimi livelli: «Un terzino deve prima difendere e poi attaccare. Nella fase difensiva sto migliorando poco a poco».

Dopo aver conquistato la maglia della nazionale maggiore della Francia, il suo sogno per il futuro è chiaro: «Il mio obiettivo è lavorare sodo per andare al Mondiale con mio fratello, sarebbe un sogno che si avvera».

Un sogno per i tifosi del Milan sarebbe vedere Theo Hernandez a lungo in maglia rossonera. Si spera che la trattativa per il rinnovo del suo contratto (scadenza attuale giugno 2024) abbia esito positivo al più presto. Sarebbe un tassello importante per il futuro, così come i prolungamenti di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Più difficili le firme di Alessio Romagnoli e, soprattutto, Franck Kessie.