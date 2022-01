SONDAGGIO ML – Kessie subito via, sì o no? Il risultato vi sorprenderà

I risultati del sondaggio lanciato sugli account social da parte della nostra redazione, riguardante il futuro di Franck Kessie.

Il futuro di Franck Kessie è uno dei maggiori crucci dell’attuale rosa del Milan. L’ivoriano è sempre più vicino alla scadenza di contratto e difficilmente arriverà l’accordo per un rinnovo in extremis. Troppo ampia la distanza tra le richieste economiche del suo entourage e le offerte massime del Milan.

I rossoneri, ad oggi, sembrano destinati a perdere Kessie a costo zero dopo il termine della stagione. Un’altra partenza dolorosa e poco conveniente a livello economico. Ecco perché non è da escludere che il classe ’96 possa anche fare le valigie entro fine gennaio, con il Milan che si garantirebbe un piccolo introito piuttosto che una cessione priva di vantaggi.

La redazione di MilanLive.it ha in tal senso lanciato nelle scorse ore un sondaggio ben specifico sul futuro di Kessie: meglio cederlo adesso, a stagione in corso, oppure perderlo solo a fine campionato? In particolare si registra l’interesse del Tottenham che potrebbe seriamente accelerare la prossima settimana.

A sorpresa, nonostante l’importanza di Kessie all’interno del Milan di Pioli, la maggior parte dei tifosi rossoneri sui social hanno dato una particolare preferenza. Per loro sarebbe più conveniente e utile cedere immediatamente il centrocampista ivoriano, senza attendere la scadenza di contratto di giugno prossimo.

Su Twitter ben il 76,1% dei tifosi votanti ha dichiarato di preferire una cessione a gennaio di Kessie al Tottenham (o comunque ad una società pronta a pagare il suo cartellino). Solo il restante 23,9% ha invece espresso parere negativo, puntando sulla permanenza del numero 79 rossonero in squadra.

Risultato ancor più netto sul nostro account Telegram. L’82% dei tifosi rossoneri sarebbero favorevoli ad una partenza di Kessie nei prossimi giorni, direzione Londra. Il 18% invece lo terrebbero in rosa fino alla scadenza, magari sperando anche in un rinnovo last-minute. Entra nel gruppo Telegram per sondaggi, notizie in anteprima e molto altro!

Inoltre i tifosi si sono scatenati anche riguardo ai nomi dell’eventuale sostituto di Kessie nel centrocampo del Milan. Le preferenze vanno a tre piste estere: Kamara del Marsiglia, anche lui in scadenza di contratto. Poi Renato Sanches del Lille ed infine un possibile scambio con Ndombele del Tottenham. Qualcuno non disdegna nemmeno il rientrante Pobega come naturale alternativa a Kessie.

