Milan-Juve, l’iniziativa della Curva Sud per caricare la squadra

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Curva Sud rossonera ha organizzato una bella iniziativa per sostenere la squadra in vista di Milan-Juventus…

Domenica sera a San Siro se ne vedranno delle belle! Il Milan è chiamato alla grande impresa, dato che a far da rivale ci sarà la Juventus di Max Allegri. I bianconeri si sono dimostrati in netta crescita nell’ultimo periodo, e per questo rappresentano un avversario ben più temibile rispetto alla prima parte di stagione.

Ma il Milan non può permettersi di sbagliare. Dopo la mala sorte contro lo Spezia, sempre a San Siro, la squadra di Stefano Pioli deve fare il tutto per tutto per conquistare i 3 punti. Le qualità, la forza, il coraggio, non mancano di certo. È altrettanto vero che qualche defezione in rosa il Milan non se la fa mai scappare. La difesa, e in parte il centrocampo, sono numericamente e qualitativamente in difficoltà.

Il Diavolo, come ha già dimostrato, sa affrontare con coraggio e determinazione gli scogli che si pongono davanti il cammino. Ma domenica mancherà un elemento essenziale al gruppo, quello che negli ultimi tempi ha rappresentato il 12° uomo della squadra in campo.

La grande tifoseria rossonera non potrà esser presente sugli spalti, complici le restrizioni da poco attuate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Allo stadio, come risaputo, potranno accedere soltanto 5.000 spettatori. In un match come quello contro la Juventus, la presenza dei tanti supporters sarebbe stata fondamentale.

Ma come riporta RadioRossonera, la magica tifoseria del Diavolo troverà comunque il modo di non mancare all’evento. La fonte racconta di come la Curva Sud abbia organizzato un gran raduno fuori dalle mura di San Siro prima della gara. Molto probabilmente, il gruppo del tifo organizzato si farà trovare nel posto, con bandiere, fumogeni e cori, all’arrivo dell’autobus del Milan con sopra giocatori e staff.

Un modo, già utilizzato la scorsa stagione (ricordiamo i tifosi a Milanello prima di Atalanta-Milan), per dimostrare grande affetto e vicinanza ai rossoneri, e per dare quella carica di adrenalina in più che in match come questo non deve mai mancare. La tifoseria del Diavolo è magica, e lo dimostrerà ancora una volta.