Milan-Juventus, formazioni ufficiali: torna Calabria, out Bennacer

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, big match della 23° giornata di Serie A e in programma alle ore 20.45.

Tutto pronto per lo scontro di fuoco tra Milan e Juventus. Le due formazioni si daranno battaglia in un San Siro semivuoto, ma non per questo il match sarà meno sentito. La posta in gioco è altissima, per entrambe le squadre.

Il Milan per non perdere di vista il primo posto; la Juventus per entrare con forza in zona Champions e scavalcare l’Atalanta. Al momento, la squadra di Pioli è scivolata al terzo posto in classifica, complice la mega vittoria del Napoli nel derby campano contro la Salernitana.

Stasera se ne vedranno sicuramente delle belle. Milan-Juventus è da sempre un classico del calcio italiano, ma in questa stagione il match sarà ancora più avvincente. Finalmente, dopo diversi anni, il Diavolo può contare su una posizione di prestigio in Serie A che non vuole affatto perdere, ma per far sì che ciò accada bisognerà dare il massimo.

I bianconeri, invece, da due stagioni hanno smarrito quella posizione di centralità nel campionato italiano. Ma adesso sembrano pronti al gran riscatto.

Ecco che i due tecnici coinvolti, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, hanno cercato di schierare la miglior formazione possibile per riuscire ad avere la meglio. Sono state da poco diramate le scelte ufficiali dei due mister. Eccole di seguito:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata