Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Juventus

Come cambia la classifica di Serie A dopo il big match di stasera tra Milan e Juventus. 0-0 il risultato finale e un punto a testa…

Serata deludente a San Siro! La gara tra Milan e Juventus non è stata il massimo dal punto vista del gioco e delle emozioni. Si sono viste in campo due squadre molto attente in fase difensiva e parecchio agguerrite nella lotta su ogni pallone.

Ma in fase offensiva davvero poca qualità! Poche, o nessuna, azione degna di nota. E difatti, quello che doveva essere un match assolutamente infuocato tra Milan e Juventus si è concluso sullo 0-0. Le squadre necessitavano della vittoria e quindi dei 3 punti per obiettivi diversi.

I bianconeri per raggiungere il quarto posto, il Milan per riagganciare l’Inter capolista. Alla fine, con un punto a testa, entrambe le squadre possono godere soltanto a metà. Dopo il pareggio, la Juventus di Massimiliano Allegri si è portata ad 1 punto dall’Atalanta. Anche i bergamaschi hanno pareggiato ieri contro la Lazio, quindi adesso la distanza con la Juventus è minima.

Per quanto riguarda il Milan, il punto conquistato serve a riagganciare il Napoli, vittorioso oggi contro la Salernitana. Adesso, rossoneri e azzurri si trovano a pari punti 49, e occupano in ex equo la seconda posizione della classifica. L’Inter, con un partita in meno, rimane sempre distante 4 punti (53).

Di seguito la classifica aggiornata al post Milan-Juve: