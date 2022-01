VIDEO ML – Milan-Juve, la Curva Sud carica i rossoneri fuori San Siro

Come preannunciato, la Curva Sud si è recata alle porte di San Siro a sostenere ed incoraggiare i ragazzi in vista della sfida contro la Juventus. Le immagini…

Belle immagini arrivano direttamente da San Siro. Come comunicato in questi giorni, la Curva Sud ha mantenuto l’importante impegno, e si è recata alle porte del Meazza per caricare la squadra in vista del big match contro la Juventus di Max Allegri.

Come risaputo, il nuovo protocollo anti-Covid permette l’accesso negli stadi a soli 5.000 spettatori. Il tifo organizzato rossonero ha quindi escogitato il modo per sostenere la squadra data l’impossibilità di farlo direttamente dagli spalti.

Qualche centinaio di tifosi si trova attualmente fuori San Siro ad incitare la squadra di Stefano Pioli con cori, bandiere e fumogeni. Il miglior modo, come dimostrato l’anno scorso, per far sentire di presenza l’affetto e la vicinanza ai rossoneri.

In un match come quello odierno ce n’è assolutamente bisogno. Il Milan stasera si gioca tanto degli obiettivi di campionato. La lotta contro la Juventus servirà per provare a rimanere ancorati alla testa della classifica e lottare per il fatidico scudetto. Un obiettivo mancato lo scorso anno a causa di una non brillante seconda parte di stagione.

Adesso bisogna non commettere gli stessi errori, e la presenza e l’incoraggiamento dei tifosi può giocare un ruolo molto importante su tale aspetto. Di seguito il video della Curva Sud a San Siro girato dal nostro inviato Martin Sartorio. Atmosfera calda alle porte dello stadio con il coro ufficiale a far da cornice: “E non importa se, io finirò nei guai, l’unico amore sei, non ti ho tradito mai”.