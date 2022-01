Milan, i dubbi di Tanganga | Il difensore deve decidere

Sembra sempre meno probabile l’arrivo di un difensore a Milanello: intanto giungono news dall’Inghilterra su Tanganga.

Dalle parole di Paolo Maldini nel pre-partita di Milan-Juventus ha fatto intendere che probabilmente non arriverà un nuovo centrale in questa sessione invernale del calciomercato. Qualche sondaggio è stato fatto, però nessun giocatore gradito alla dirigenza si muove a certe condizioni a gennaio.

Non è un segreto che i rossoneri ci abbiano provato per Sven Botman, gioiello del Lille. Tuttavia, il club francese ha fatto sapere che non c’era la disponibilità a fare una trattativa per la sua cessione immediata. E una proposta in prestito con diritto/obbligo di riscatto non poteva far vacillare il presidente Letang, che messo in chiaro che se ne riparlerà in estate di un eventuale trasferimento. Il Milan è in corsa e spera di assicurarsi l’ex Ajax per la prossima stagione.

Il Milan si defila?

Tra i difensori centrali accostati al Milan nel corso di queste settimane c’è Japhet Tanganga, classe 1999 in forza al Tottenham. Per Antonio Conte non è un intoccabile, però i problemi fisici di alcuni compagni di squadra hanno permesso all’inglese di aver dello spazio. Per farlo partire, gli Spurs dovrebbero prendere un rimpiazzo.

Maldini e Massara si erano interessati per un eventuale prestito con diritto di riscatto, formula non gradita al Tottenham che preferirebbe monetizzare per reinvestire su un altro difensore. Ma da via Aldo Rossi non c’è l’intenzione di spendere 20-25 milioni di euro per Tanganga, quindi l’operazione non si farà, salvo colpi di scena.

Intanto dall’Inghilterra il giornalista Charlie Eccleshare di The Athletic UK fa sapere che il giocatore vorrebbe rimanere con gli Spurs, anche se è consapevole che il suo spazio in campo si ridurrà con i rientri di Eric Dier e Cristian Romero. La sua preferenza per una permanenza a Londra era già trapelata da giorni, quindi questa è una conferma del pensiero di Tanganga.

Il Milan, comunque, appare tagliato fuori dalla corsa al centrale inglese. Non vi sono le condizioni per fare l’operazione e Maldini ha detto in modo chiaro che non dovrebbe esserci un rinforzo nel reparto difensivo.