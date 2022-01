Derby, il comunicato dell’Inter: “San Siro pieno al 50%” | I prezzi dei biglietti

La società nerazzurra ha emanato un comunicato ufficiale con le info utili in merito al Derby di Milano in programma il 5 febbraio

Pausa nazionali e poi di nuovo dritti in campo per tornare a vivere il campionato di Serie A. Sarà un ritorno col botto grazie al Derby di Milano tra Inter e Milan in un momento molto delicato per la squadra rossonera.

I ragazzi di Pioli arriveranno a questa importante sfida dopo una sconfitta con lo Spezia ed un pareggio con la Juventus. Un punto nelle ultime due gare giocate a San Siro, con un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Ma questa è un’altra storia. Di certo i risultati faticano ad arrivare non per colpa del prato del Meazza. E’ un momento difficile della stagione e probabilmente questa pausa arriva nel momento giusto per ricaricare un po’ le pile e ritrovare quella serenità andata un po’ perduta.

Inevitabile quest’ultimo aspetto, se ti tolgono un gol a tempo scaduto per un errore arbitrale. Adesso però basta guardarsi indietro, è il momento di pensare a ciò che sarà. Ed il futuro prossimo dice che l’Inter capolista affronterà il Milan in un Derby ad alta quota. Due sono le possibilità: o la squadra di Inzaghi prende il largo oppure i rossoneri rialzano a testa e si riportano a ridosso dei nerazzurri.

L’Inter: “Ecco il prezzo del biglietto per i tifosi del Milan”

Dopo due giornate giocate con soli 5000 tifosi presenti a causa della decisione presa per provare a contenere i contagi da Covid-19, gli stadi torneranno ad affollarsi (per così dire) dall’inizio di febbraio. Si andrà migliorando la situazione in maniera graduale, per questo il Derby avrà un San Siro pieno al 50%. Non il massimo, ma sempre meglio di quanto visto in queste ultime due partite.

Ecco alcune informazioni utili per i tifosi del Milan, prese dal comunicato ufficiale emesso dall’Inter: “La vendita libera dei tagliandi residui inizierà alle ore 10:30 di martedì 1 febbraio esclusivamente online, su inter.it/tickets . Il settore destinato ai tifosi ospiti, secondo anello blu, è riservato ai titolari di tessera del tifoso ‘Cuore Rossonero’. Le modalità di vendita saranno stabilite dalla società AC Milan e rese disponibili sul sito www.acmilan.com . Il prezzo del settore ospiti è di 45 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby di andata. Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi. Si ricorda infine che è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina FFP2 per accedere allo stadio”.