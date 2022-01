Milan, doppia opzione per il difensore | Trattativa in corso

Le ultime sulla ricerca di un difensore centrale in casa Milan. Il tempo stringe, perché il mercato di gennaio chiuderà a breve.

Paolo Maldini ieri sera è stato piuttosto chiaro sui movimenti del Milan in questa sessione di riparazione. Priorità ai rinnovi di contratto, largo alle giovani leve e difficoltà a capire se si potrà ingaggiare un difensore centrale entro la fine di questo mese.

Il direttore dell’area tecnica milanista, prima del match con la Juventus, ha annunciato la trattativa ormai in porto per il rinnovo di Theo Hernandez. Ma allo stesso tempo ha detto cose particolarmente pessimistiche su un eventuale nuovo acquisto: “In difesa non so che succede. Sono rientrati Romagnoli e Calabria, l’emergenza sta finendo. Tra una ventina di giorni ci sarà anche Tomori. Se avessimo potuto acquistare un calciatore importante per i prossimi anni allora sì”.

Parole che però non escludono un colpo last-minute per rimpolpare la difesa. Eppure nei piani del Milan sono rimaste poche alternative, fra le tante battute nelle scorse settimane. Obiettivi come Botman, Bremer o Diallo sembrano essere definitivamente sfumati, almeno per gennaio.

Bailly ultima ipotesi. Altrimenti può arrivare un giovanissimo

Un difensore arriverà. Questa l’impressione che filtra da Milanello, anche se le opzioni non sono più così numerose o imprevedibili. Secondo la Gazzetta dello Sport resterebbe ancora in piedi la possibilità di arrivare ad Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United.

Non un colpo facile, perché il Milan deve convincere lo United ad accettare l’offerta di prestito (con diritto di riscatto). Senza dimenticare che Bailly attualmente è impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Dunque non sarebbe di ritorno in Europa almeno per i prossimi dieci giorni.

La trattativa sull’asse Italia-Inghilterra prosegue; al Milan il profilo del classe ’94 non dispiace affatto ma andranno valutati tutti i cavilli e le possibili richieste del Manchester. Se non sara Bailly, è probabile che Maldini e compagnia si dirigano verso un obiettivo totalmente diverso.

Non è escluso che i rossoneri virino su un profilo molto giovane, di prospettiva. Un difensore non pronto all’uso, ma sul quale lavorare per farlo diventare un titolare tra qualche tempo. Nomi concreti non se ne fanno, ma sarebbe una replica dell’operazione Lazetic: il 18enne centravanti serbo arriverà subito al Milan, ma verrà lasciato crescere senza affanni e con un progetto ben costruito.