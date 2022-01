San Siro, campo in condizioni pessime | Annuncio in vista del Derby

In vista del derby Inter-Milan necessari degli interventi sul campo di San Siro, che versa in una situazione molto negativa.

Vanno fatti sicuramente i complimenti ha chi ha permesso che nel giro di 24 ore si disputassero due partite al Giuseppe Meazza. Una trovata veramente geniale. Chiaramente siamo sarcastici, perché il prato dello stadio milanese si trova in pessime condizioni.

Dopo Inter-Venezia di sabato, c’è stato il big match Milan-Juventus domenica sera. Già nella partita tra la squadra nerazzurra e quella veneta era evidente che il campo non fosse esattamente nella migliore situazione. Nel match del giorno dopo era ancora peggiore e ciò non ha aiutato il gioco delle formazioni. Non era la prima volta che capitavano due gare ravvicinate a San Siro: sempre a gennaio, è successo con Inter-Juventus di Supercoppa Italiana e Milan-Genoa di Coppa Italia.

Verso Inter-Milan: lavori sul campo di San Siro

Per fortuna adesso c’è una pausa che interromperà la Serie A prima del derby Inter-Milan in programma il 6 febbraio. Il campo dello storico stadio milanese avrà un po’ di tregua e ci sarà l’occasione per sistemarlo in vista del big match.

Giovanni Castelli, agronomo responsabile del prato di San Siro, ha rilasciato delle dichiarazioni rassicuranti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Siamo pronti a partire con il lavoro di sostituzione e ricucitura del terreno di gioco. Il derby avrà il manto erboso che una sfida così merita».

Castelli promette che il prato della Scala del Calcio sarà nelle giuste condizioni per Inter-Milan e spiega perché ci siano stati problemi in questo gennaio 2022: «Il calendario è stato troppo fitto di appuntamenti e il campo ne ha risentito. Dalla Befana a ieri sera sono state disputate sette partite tra Serie A e Coppa Italia, a cui aggiungere la Supercoppa Italiana, che ha portato circa trecento persone in campo durante la premiazione. Capiamo il disagio, ma garantiamo che dopo la pausa sarà come giocare in un campo nuovo».

La logistica è già stata predisposta, a breve il manto erboso vecchio sarà rimosso e verrà messo quello nuovo, in arrivo da Verona. Da sabato inizieranno i lavori di cucitura con quattro macchine tessili. Dopo la sosta, sarà un San Siro nuovo e le squadre non dovrebbero avere più i problemi visti nelle ultime partite. Una buona notizia sicuramente.