Adli, personalità pazzesca | Dichiarazioni che stupiscono tutta la Francia – VIDEO

Il giocatore che dal prossimo giugno vestirà la maglia del Milan si è reso protagonista di un gesto deciso e da grande leader: Maldini sarà contento

Yacine Adli è il centrocampista del futuro in casa Milan. Acquistato dai rossoneri nella scorsa sessione estiva di calciomercato, è rimasto a giocare un altro anno in prestito al Bordeaux, in Francia. Domenica ha dimostrato di essere pronto caratterialmente.

Le qualità non mancano, la tenuta mentale è quella che forse preoccupa di più. Yacine Adli ha fatto capire già da tempo di avere le qualità giuste per essere un punto fermo del Milan del futuro, ma l’incognita resta il suo impatto emotivo con un’altra nazione ed un campionato completamente diverso rispetto alla Ligue 1. Maldini e Massara hanno anche provato a portarlo a Milano già in questo mese, ma il Bordeaux ha negato questa possibilità.

C’è tanta attesa nel vedere Adli con la maglia del Milan ma i tifosi devono avere ancora un po’ di pazienza. Con i Girondins si sta mettendo in mostra, anche se la sua squadra sta faticando più del previsto in questa stagione e barcolla nelle zone basse della classifica. Domenica è arrivata una vittoria molto importante e delicata e gran parte del merito va proprio a… Yacine Adli. Il motivo? La sua personalità.

Adli dà la scossa al Bordeaux: gesto da leader

Che la stagione del Bordeaux non sia delle migliori lo si capisce anche da una sconfitta molto grave per i loro tifosi. Contro il Marsiglia è arrivata una debacle dopo, pensate, 44 anni! Ovviamente la piazza non l’ha presa per nulla bene e ha fatto sapere del proprio disappunto con uno striscione enorme messo in vista allo stadio nella partita successiva contro lo Strasburgo: “Rimarrete per sempre i calciatori che hanno perso contro il Marsiglia!”.

Insomma, da quelle parti non si vive una bellissima aria. Ma nonostante questo Yacine Adli si è preso la squadra sulle spalle e contro lo Strasburgo è arrivata una vittoria importantissima per uscire dalla zona retrocessione. Adli ha raccontato un aneddoto della gara giocata due giorni fa: “Tra di noi sapevamo che c’era bisogno di una grande reazione. Prima della partita ho chiesto di giocare con la Curva Sud difronte a noi per poter vedere negli occhi quello striscione, nella speranza di tirare fuori l’orgoglio”.

🎙 Yacine Adli : “J’ai fait exprès de changer de terrain pour qu’on ait cette banderole en face de nous” #FCGBRCSA pic.twitter.com/l3zsGOGb8x — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 25, 2022

E a quanto pare, è andata proprio così. Gesto da leader carismatico, da calciatore già pronto a palcoscenici importanti. Il Milan aspetta, e presto potrà abbracciare il suo nuovo gioiellino.