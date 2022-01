Beckham, 13 anni fa il primo gol al Milan – VIDEO

Il 25 gennaio del 2009 David Beckham segnava il suo primo gol in maglia rossonera. Quel giorno a Bologna fu una domenica di festa

Tredici anni fa veniva siglato il primo gol con la maglia del Milan da David Beckham, uno degli acquisti più importanti dal punto di vista mediatico di questo inizio di millennio e messo a segno dall’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi.

Il 25 gennaio del 2009 è una data storica e che i veri tifosi rossoneri probabilmente non dimenticheranno mai. Quello fu il giorno in cui David Beckham mise a segno il suo primo gol con la maglia del diavolo in quel di Bologna, in un match terminato poi 4-1 per la squadra allenata all’epoca da Carlo Ancelotti. Il centrocampista inglese, che ha fatto la storia del calcio degli ultimi trent’anni, esordì con la maglia del Milan l’11 gennaio del 2009 in un Roma-Milan terminato con il risultato di 2-2.

Poi il primo gol ufficiale di cui abbiamo parlato prima arrivato a Bologna il 25 gennaio, ma David si ripeterà tre giorni dopo in un Milan-Genoa 1-1. Tornò in America ai Los Angeles Galaxy, squadra da cui proveniva in prestito, al termine di quella stagione ma tornò in Italia e sempre al Milan un anno dopo. Un grave infortunio al tendine d’achille il 14 marzo 2010 chiuse definitivamente la sua avventura in rossonero.

I gol citati precedentemente sono gli unici siglati da Beckham con la maglia del Milan. Oggi ricordiamo specialmente il primo, proprio quello al Bologna, perché arrivato esattamente tredici anni fa. Al Dall’Ara il match terminò 4-1 per la squadra di Ancelotti che dava davvero spettacolo. Solo due anni prima arrivò la vittoria della Champions League e due anni dopo sarebbe arrivato il trionfo dell’ultimo Scudetto.

David Beckham siglò l’ultima rete in quella partita. Un gruppo formato da giocatori del calibro di Kakà, Seedorf, Ronaldinho, Pato, Maldini. Un piacere vederli giocare tutti assieme. Il gol di Beckham fu un vero e proprio capolavoro: ripartenza fulminea del Milan con Pato, che poi scarica palla su Seedorf. Arriva in sovrapposizione Beckham che dalla destra si inserisce alle spalle della difesa rossoblu e buca il portiere di casa, Antonioli, con un missile che si insacca sotto l’incrocio dei pali sul lato sinistro dell’estremo difensore. Una goduria per gli occhi, vi riproponiamo la magnifica realizzazione.