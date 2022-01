Milan-Lazio, i prezzi dei biglietti per il match di Coppa Italia

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, l’AC Milan ha informato i propri tifosi in merito ai prezzi dei biglietti per la sfida di Coppa

Il 9 febbraio il Milan sarà impegnato in Coppa Italia, nella sfida valida per i quarti di finale della competizione, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sfida in gara unica e fattore campo a favore dei rossoneri: si gioca a San Siro.

Con l’eliminazione dalle coppe europee ed un primo posto che sembra allontanarsi, uno degli obiettivi di questa stagione del Milan di Stefano Pioli può essere quello di arrivare fino in fondo in una competizione importante come quella della Coppa Italia. Lo ha detto anche Franco Baresi in una intervista rilasciata ieri: i rossoneri non devono sottovalutare la competizione. La scalata è iniziata poche settimane fa contro il Genoa agli ottavi, match che ha visto la vittoria del Milan per 3-1 dopo i tempi supplementari ma anche l’infortunio di Tomori con conseguente operazione in artroscopia.

Adesso arriva a San Siro la Lazio, che ha battuto l’Udinese per 1-0. I biancocelesti da ormai diversi anni prendono molto seriamente la Coppa Italia e cercano ogni stagione di dare il meglio. Il Milan è ovviamente concentrato sul campionato, nel non far scappare l’Inter e rimanere saldo nelle prime quattro posizioni di classifica che significano qualificazione in Champions League. Nonostante questo, la Coppa Italia può rappresentare uno slancio importante per la squadra di Stefano Pioli in vista del futuro.

Il comunicato del Milan: contro la Lazio biglietti da 5 euro

Per quanto riguarda la possibilità di assistere al match dal vivo, e dunque all’interno di San Siro, per i tifosi rossoneri ci sono delle novità. Innanzitutto da febbraio gli stadi torneranno a riempirsi gradualmente: parliamo del 50% della capienza totale. Con una nota ufficiale poi, il Milan ha informato i propri tifosi circa i prezzi dei biglietti per questo delicato quarto di finale di Coppa Italia.

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della società, AC Milan ha fatto sapere che i biglietti sono già in vendita presso il sito singletickets.acmilan.com e presso i punti vendita Vivaticket. Come sempre, la vendita è divisa in tre fasi: la prima dedicata agli abbonati della stagione 2019/20, la seconda per i possessori della Carta Cuore Rossonero, poi partirà la vendita libera con biglietti da 5 euro per i tifosi Under 16. Prezzi speciali anche per Under 30 e donne.