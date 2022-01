Infortunio Ballo-Touré, problema all’inguine: le ultime dall’Africa

Infortunio nel finale di Senegal Capo Verde per il laterale del Milan che era entrato in campo soltanto pochi minuti prima.

Non è affatto un bel momento per il laterale difensivo del Milan. Dopo il Covid Ballo-Touré aveva trovato meno spazio con il suo Senegal. Oggi il difensore è subentrato nel finale ma è uscito anzitempo a causa di un infortunio.

Il Senegal batte Capo Verde per 2-0 con le reti di Manè e Dieng e approda ai quarti di finale della Coppa d’Africa, ma Ballo-Touré non può essere pienamente contento neanche oggi. Il ct Cissè lo ha mandato in campo al minuto 82 per aiutare la squadra a portare a casa la qualificazione, ma lui ha dovuto arrendersi nei minuti di recupero ed è uscito dal campo per un infortunio muscolare.

Il difensore si era già dovuto fermare durante la fase a gironi del torneo a causa della positività al Covid-19, che non aveva permesso al 25enne di essere presente nella partita contro la Guinea, della seconda giornata. L’allenatore gli aveva poi preferito Ciss nella gara contro il Malawi, così come oggi. Ballo-Touré aveva preso proprio il suo posto a dieci dalla fine, per poi lasciare il campo al 95simo a Mbaye. Si parla di un problema all’inguine per lui, che a questo punto dovrebbe aver chiuso qui il suo torneo.