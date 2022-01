Milan, conferme importanti dalla Germania | Si può chiudere!

Arrivano notizie intriganti dalla Germania: il Milan può chiudere l’acquisto del calciatore che arriverebbe diretto dalla Bundesliga.

Ultimi giorni caldissimi di calciomercato su tutto il fronte europeo. Nelle ultime ore diversi club di alto livello stanno accelerando per chiudere con il botto la sessione di riparazione invernale.

Ieri la Juventus ha trovato l’accordo totale per accaparrarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, uno dei centravanti più forti del momento. Così come l’Inter sta chiudendo per Robin Gosens, esterno tedesco dell’Atalanta che andrà a rinforzare la fascia sinistra nerazzurra.

Anche il Milan potrebbe chiudere gennaio con un ingaggio di origine teutonica. Infatti fin da ieri sera sono iniziate a circolare voci relative all’arrivo di un giovane difensore che milita in Bundesliga, pronto al grande salto e finito nei radar milanisti ormai da qualche giorno, come alternativa ai nomi rilevanti accostati in precedenza.

La stampa tedesca è sicura: “Sta accadendo qualcosa”

Il profilo in questione è quello del classe 2001 Malick Thiaw. Un profilo intrigante scovato dal Milan, che milita attualmente nello Schalke 04 oltre che nella Nazionale Under 21 tedesca. Sembra essere lui il calciatore su cui i rossoneri intendono virare in questi ultimi giorni di mercato.

Il Milan è alla ricerca di un difensore di prospettiva, bissando dunque il colpo Lazetic effettuato in attacco. Niente usato sicuro o investimenti a breve termine: Paolo Maldini ha virato su Thiaw perché rappresenta perfettamente l’ideale del progetto Milan. Talento in ascesa pronto a crescere al fianco di giocatori più affermati.

Intanto la stampa tedesca conferma i contatti sempre più vivi tra Milano e la Germania. Il cronista Dirk Schlarmann di Sky Sport Deutschland ha scritto che qualcosa sta accadendo tra il Milan e lo Schalke, dunque la trattativa per Thiaw starebbe entrando effettivamente nel vivo.

Anche il collega Andreas Ernst, firma di FUNKE Sport, ha dato ulteriori dettagli. Lo Schake starebbe valutando la proposta del Milan per Thiaw, il quale ieri non si è allenato con la squadra. Segnali sempre più chiari di un’operazione che i rossoneri vogliono chiudere il prima possibile, certamente entro il weekend.