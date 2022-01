Milan, ecco Lazetic: il calcio nel sangue ed il 22 nel destino

Ieri il Milan ha accolto a braccia aperte il primo colpo invernale dell’anno, un giovanissimo attaccante su cui Maldini scommette ciecamente.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ormai imminente. Poi il Milan potrà abbracciare a tutti gli effetti il suo primo colpo del mercato invernale 2022. Marko Lazetic sarà presto un nuovo calciatore rossonero, dopo la trattativa lampo condotta dai dirigenti in Serbia.

Il classe 2004 già ieri è sbarcato in città, in mattinata, per iniziare la sua grande avventura italiana. Visite mediche di rito e capatina nella sede di Casa Milan per siglare il contratto che lo legherà al club rossonero per ben 5 stagioni. Un colpo di prospettiva che, chi lo conosce bene, assicura sarà utile da subito.

Lazetic è un investimento da 3,5 milioni di euro più bonus, cifra che verrà immediatamente versata alla Stella Rossa di Belgrado, suo club di crescita ed appartenenza. Niente passaggio in Primavera: nonostante la giovane età, Lazetic si aggregherà immediatamente alla prima squadra sostituendo di fatto il partente Pellegri.

Già scelto il numero di maglia nel Milan

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, Lazetic è uno sportivo nato. Un bimbo prodigio che ha fatto subito parlare di sé in Serbia, per la precocità e la rapidità con cui ha cominciato ad imporsi. Non a caso a 16 anni e 10 mesi ha debuttato tra i professionisti della Stella Rossa.

Inoltre la sua famiglia ha il calcio e lo sport nel sangue. Il padre è un ex pallavolista a buoni livelli, mentre i due zii paterni vantano un’ottima carriera calcistica. Zarko ha militato nel Partizan Belgrado ed oggi allena il Backa Topola. Mentre Nikola è una vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che nei primi anni 2000 ha indossato le maglie di Torino, Como, Chievo, Lazio e Genoa.

Lazetic ha già scelto il numero di maglia: indosserà la 22, cifra che in passato è appartenuta ad uno dei più grandi calciatori della storia del Milan. Ovvero Ricardo Kakà, con il quale il giovane serbo vanta qualche analogia. Entrambi arrivati a Milanello da giovanissimi, con tante speranze ed al fianco di campioni internazionali.

Il 22 è nel destino di questo giovane attaccante. Lo scorso 22 gennaio ha compiuto diciotto anni, diventando maggiorenne. E in questo nuovo anno, il 2022, è diventato un calciatore del Milan facendo il grande salto. Marko è pronto a buttarsi nella mischia, accanto al suo idolo Zlatan Ibrahimovic: chissà che al suo fianco non possa bruciare le tappe e diventare la grande sorpresa del finale di stagione.