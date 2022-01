Calciomercato Milan, il colpo si complica | Richiesta eccessiva

Rischia di sfumare il tanto atteso colpo per la difesa rossonera: ci sono problemi legati al prezzo di Thiaw.

Dopo aver finalizzato l’acquisto di Marko Lazetic dalla Stella Rossa, il Milan sta cercando di prendere anche un difensore centrale. L’obiettivo è Malick Thiaw dello Schalke 04, un 20enne molto promettente che è nel giro della nazionale tedesca Under 21.

Non potendo arrivare subito a obiettivi costosi come Sven Botman del Lille e Gleison Bremer del Torino, ad esempio, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare su un giovane dal prezzo più contenuto e di aspettare il calciomercato estivo per fare un investimento oneroso nel reparto.

Thiaw, lo Schalke o4 spara alto: il Milan rilancia?

La trattativa per Thiaw è in corso, ma non è affatto vicina a una conclusione positiva. Infatti, il Milan ha offerto 6-6,5 milioni di euro e ha ricevuto un rifiuto. Lo Schalke 04 vuole 10 milioni per cedere il difensore. Il club rossonero aveva messo in conto di non spendere più della cifra proposta e si ritrova in una situazione nella quale senza un rilancio rischia di perdere il giocatore.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Thiaw ha già detto sì a un trasferimento al Milan. Dal suo agente Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu, è arrivato un via libera. Ma serve l’accordo con la società tedesca che, forte anche dell’interessamento di altre squadre, al momento ha fissato in alto il prezzo del cartellino.

Lo Schalke 04 gioca nella Bundesliga 2, l’equivalente della nostra Serie B, e Thiaw vorrebbe giocare a un livello più alto. Il Milan rappresenterebbe un’opzione ideale per il suo futuro, dato che c’è un progetto che prevede la valorizzazione dei giovani e con un allenatore come Stefano Pioli potrebbe fare un grande salto di qualità.

Stipic, in contatto costante con la dirigenza rossonera, proverà a ottenere uno “sconto” dallo Schalke 04. È possibile che Maldini e Massara facciano un nuovo tentativo prima di lunedì 31 gennaio, giorno della chiusura della finestra invernale del calciomercato. Senza migliorare la proposta economica già presentata, è improbabile concludere l’operazione.

Sullo sfondo ci sono anche Napoli e Liverpool, che hanno messo gli occhi su Thiaw e vorrebbero beffare il Milan. Non bisogna escludere aggiornamenti sulla trattativa già nella giornata di oggi, dato che i rossoneri devono stringere e non possono aspettare gli ultimissimi giorni del mercato.