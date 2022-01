Ex Milan – Offerta shock per Paquetà | Ma viene rifiutata!

Paquetà in Francia sta facendo bene e un club inglese ha presentato un’offerta incredibile per comprare il suo cartellino.

L’esperienza al Milan era cominciata molto bene, ma i primi mesi rossoneri sono stati un’illusione, poi Lucas Paquetà ha faticato tanto. Ci sono responsabilità sue e probabilmente non si è neppure trovato nel contesto tattico ideale per essere valorizzato.

Il trasferimento in Francia nell’estate 2020 gli ha permesso di rilanciarsi. Al Lione, che ha investito circa 20 milioni di euro per acquistarlo, è tornato a giocare sui livelli visti in Brasile e nei primi mesi a Milano. Si è ripreso la maglia del Brasile e ci sono club europei che lo hanno messo nel mirino.

Leggi anche:

Calciomercato, 60 milioni per Paquetà

Secondo quanto rivelato dal giornalista francese Stephane Darmani, un club della top 5 della Premier League avrebbe presentato un’offerta da ben 60 milioni di euro per Paquetà. Nonostante la proposta sicuramente alettante, il Lione e il giocatore hanno deciso di rifiutare il trasferimento.

Il centrocampista brasiliano rimarrà nella squadra allenata da Peter Bosz almeno fino al termine dell’attuale stagione, nella quale finora ha messo insieme 8 gol e 4 assist in 25 presenze totali tra Ligue 1 ed Europa League. Veste la maglia numero 10 ed è un elemento molto importante del Lione.

Rifiutare 60 milioni per un calciatore pagato 20 non è facile, però la società francese vuole tenerselo per conquistare la qualificazione in Champions League e solo poi valutare eventuali proposte. Con il trend di rendimento che sta avendo, Paquetà non rimarrà senza offerte. Il brasiliano ha trovato l’ambiente giusto per maturare e non vuole lasciarlo a metà stagione. Preferisce completare il suo percorso di crescita a Lione e in estate deciderà se mettersi alla prova altrove.

Sono lontani i tempi in cui il talento cresciuto nel Flamengo era triste al Milan, dove per sua stessa ammissione non aveva amici e soffriva le critiche. Questi fattori rendevano tutto più complicato. In Francia ha trovato la sua dimensione e ne ha giovato per tirare fuori il suo potenziale, rimasto intrappolato nell’ultima stagione rossonera.