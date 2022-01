Kulusevski offerto al Milan, arriva la conferma | “Non arrivano smentite”

Arriva un’importante conferma! È vero che il giocatore è stato proposto al Milan. L’affare potrebbe essere in linea con la politica del fondo Elliott…

Tra ieri e stamane una notizia bomba ha cominciato a circolare tra i vari media sportivi d’Italia. A quanto pare, il giocatore della Juventus è stato proposto al Milan di recente. La tifoseria rossonera è adesso divisa tra la promozione del possibile colpo e la bocciatura.

Parliamo certamente di Dejan Kulusevski, l’attaccante svedese che in bianconero sembra aver smarrito quella brillantezza calcistica che lo aveva assolutamente contraddistinto al Parma. Sarà che Dejan non ha trovato lo spazio sperato alla Juventus? Ricordiamo che poco dopo l’approdo dello svedese a Torino, è arrivato anche Federico Chiesa, uno che per ruolo e caratteristiche si avvicina molto al profilo di Kulusevski.

Probabilmente, l’ex Parma si aspettava una posizione più centrale nelle gerarchie dei diversi allenatori che sono passati per la panchina dell’Allianz Stadium. Adesso, la situazione è in bilico. Con l’arrivo di Dusan Vlahovic e la possibile conferma di Alvaro Morata, Dejan potrebbe ritrovarsi con ancora meno spazio a disposizione.

Ecco che il suo agente Alessandro Lucci ha cominciato a darsi un’occhiata intorno. Il profilo di Kulusevski è stato proposto a più club, e tra questi c’è anche il Milan. La conferma ci arriva dal collega Alessandro Jacobone. Il giornalista sottolinea che è ancora sconosciuto il parere della dirigenza milanista ma che l’affare potrebbe fare al caso del Diavolo.

Già, perchè la Juventus apre alla formula del prestito e perchè il giocatore guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione.

#WhatsApp Dopo verifiche, posso confermare che il giocatore è stato proposto al #Milan dal suo agente #Lucci, mentre da #Torino confermano la disp al prestito. Ancora sconosciuto il gradimento della dirigenza rossonera, ma i 2,5m di ingaggio lo rendono in linea. #Kulusevski pic.twitter.com/54DK2e8dRH — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) January 27, 2022

La notizia della proposta di Dejan Kulusevski al Milan si sposa perfettamente con la vicina cessione (così sembra) di Samuel Castillejo. L’ala spagnola sembra prossimo al ritorno in patria e precisamente al Valencia. Lo svedese, per qualità e caratteristiche, rispecchia la tipologia di giocatore più adatto alla fascia destra d’attacco di Stefano Pioli.

Dando un’occhiata ai social, pare che la maggioranza dei tifosi milanisti gradirebbe il possibile colpo Kulusevski. Una piccola minoranza crede invece che il giocatore non sia addato alla rosa rossonera. Ad ogni modo, come accennato, in questo momento è precoce avanzare ipotesi concrete, dato che Maldini e Massara non si sono esposti sul giocatore e sulla proposta ricevuta da Lucci.

L’esperto di mercato Daniele Longo aggiunge che il giocatore ha rifiutato la corte dell’Everton. E inoltre, che la Juventus sarebbe anche disposta a cedere il giocatore in prestito (biennale) al Milan. Nessuna preclusione! Però, al momento a Casa Milan sono molto concentrati sulla cessione di Castillejo.

Magari, nelle prossime ore potranno arrivare novità importanti. Chissà che non ci sia un bel colpo di scena!