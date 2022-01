Theo Hernandez, rinnovo mai in discussione: Maldini lo ha già “annunciato”

Buone notizie sul fronte rinnovi da Casa Milan. L’annuncio per il prolungamento del rossonero è atteso a breve. Non ci sono mai stati dubbi sulla buona riuscita della trattativa…

Dai canali ufficiali dell’AC Milan è appena pervenuto l’annuncio dell’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Marko Lazetic. Il club rossonero lo ha prelevato dalla Stella Rossa per 4 milioni più 1 di bonus. Il baby bomber ha già scelto il numero di maglia.

Il 22, lo stesso di una certa leggenda rossonera, ovvero Kakà. Si spera, che il giovane serbo possa ripetere le grandi gesta del brasiliano in rossonero, o quantomeno avvicinarsi alla sua incisività in campo. Ma dopo il comunicato ufficiale su Lazetic, dovrebbe a breve uscirne un altro.

Già, perchè l’ufficialità del rinnovo di contratto di Theo Hernandez è solo una questione di tempo, pochissimo aggiungeremmo. Il prolungamento del terzino francese non è mai stato in discussione. Lo stesso giocatore, giorni fa, ha dichiarato apertamente di essere ormai in fase di dirittura d’arrivo.

E anche Paolo Maldini, prima di Milan-Juventus, non ha fatto altro che confermare quanto si pronostica da tempo. “Siamo molto vicini al rinnovo, siamo agli sgoccioli. Siamo d’accordo” ha dichiarato il Direttore Tecnico del Milan domenica scorsa.

L’annuncio ufficiale potrebbe addirittura arrivare tra poche ore. Le condizioni del rinnovo dovrebbero essere quelle di un prolungamento sino al 2026 e un adeguamento dello stipendio a 4 milioni di euro più eventuali bonus. L’ambiente rossonero freme per l’annuncio. Il Milan sta per blindare colui che potrebbe presto essere giudicato come il terzino più forte al mondo.

E si sa, Theo, come spesso dichiarato, vorrebbe emulare il suo idolo Paolo Maldini.