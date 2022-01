UFFICIALE: Lazetic è un nuovo calciatore del Milan

Arriva la conferma ufficiale da parte del club rossonero: ingaggiato il giovane attaccante serbo che arriva dalla Stella Rossa di Belgrado.

Si aspettava solo la conferma definitiva, giunta poco fa tramite i canali ufficiali del Milan. Il giovane attaccante Marko Lazetic è un nuovo calciatore rossonero.

Il classe 2004 arriva dalla Stella Rossa di Belgrado, come nuovo rinforzo di questo mercato invernale. Un colpo di prospettiva per l’attacco, che andrà di fatto a sostituire il partente Pietro Pellegri all’interno della rosa rossonera.

Il Milan ha diramato il comunicato ufficiale dell’operazione, dopo le visite mediche di rito effettuate l’altro ieri da Lazetic. Questa la nota del club:

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić dalla Stella Rossa Belgrado. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giungo 2026. Marko, nato a Belgrado (Serbia) il 22 gennaio 2004, è cresciuto nel Settore giovanile della Stella Rossa con cui ha esordito in Prima Squadra nel novembre 2020, prima di trasferirsi in prestito al Grafičar con cui ha totalizzato 14 presenze e 4 gol. Tornato alla Stella Rossa nell’estate 2021, ha collezionato 16 presenze e 1 rete nella stagione in corso. Lazetić indosserà la maglia rossonera numero 22.

I dettagli dell’affare Lazetic

Lazetic dunque si metterà subito a disposizione di Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato. Il talento serbo dovrebbe immediatamente aggregarsi alla prima squadra, anche se non è esclusa (vista la giovane età) qualche comparsata nel campionato Primavera per prendere confidenza con l’ambiente Milan.

Non sono state rese note le cifre ufficiali dell’operazione. Ma secondo i vari rumors recenti, il Milan avrebbe sborsato nelle casse della Stella Rossa circa 3,5 milioni di euro più bonus, per un affare complessivo vicino ai 5 milioni. Un investimento importante ed immediato, suggerito dalle ottime relazioni portate a Milanello dai talent-scout rossoneri.

Lazetic viene definito da molti come l’erede diretto di Dusan Vlahovic, altro grande talento serbo che la Juventus sta per ingaggiare dalla Fiorentina. E chissà che tra qualche tempo i due non si ritrovino a sfidarsi in Serie A, nella speranza che anche Lazetic vanti la crescita rapida ed esponenziale dimostrata dal suo connazionale.