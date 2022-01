Milan, anche Ballo-Touré infortunato: Coppa d’Africa finita, i tempi di recupero

Dopo Franck Kessie, è toccato ad un altro rossonero infortunarsi in Coppa d’Africa. Svelata l’entità del guaio fisico e i tempi di recupero…

Per il Milan, anche a distanza di mille chilometri, l’emergenza infortuni sembra non placarsi. Ieri è toccato a Franck Kessie fermarsi ai box. Impegnato con la sua Costa d’Avorio negli ottavi di finale di Coppa d’Africa, il centrocampista rossonero è uscito dal campo in lacrime.

Per lui un trauma costale che verrà valutato giorno dopo giorno al suo ritorno a Milanello. Una giornataccia per Franck, dato che la sua Costa d’Avorio è stata anche eliminata dalla competizione per mano dell’Egitto. Il Presidente rischia così di saltare il derby contro l’Inter del 5 febbraio, una gara che rappresenta un vero crocevia per il Milan di Stefano Pioli.

Come accennato, i guai per la squadra rossonera non sono finiti qui. Difatti, anche il terzino Fodé Ballo-Tourè ha rimediato un gran bell’infortunio martedì scorso. Negli ottavi di finale del suo Senegal contro il Capo Verde, l’ex Monaco è stato costretto al cambio all’82’. Oggi ci arrivano novità importanti in merito all’entità del guaio fisico di Fodé.

Si tratta di una “lacerazione dell’adduttore”, nonchè una lesione muscolare alla zona interessata. Per Ballo-Touré, Coppa d’Africa terminata (nonostante il Senegal si sia qualificato ai quarti di finale) e un tempo di recupero stimato in tre settimane. Insomma, per l’ex Monaco è certa l’assenza nel derby di sabato 5 febbraio.

Che sfortuna a Milanello! Questa stagione sta risultando forse peggiore di quella passata in ambito di infortuni. Non dimentichiamo che anche Zlatan Ibrahimovic, uscito anzitempo nel match contro la Juventus, è a rischio per la gara con l’Inter. Lo svedese ha rimediato un’infiammazione al tendine d’Achille destro. Per lui però sembrano esserci più speranze di vederlo in campo.