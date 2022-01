Milan, attenzione alla Juve | Può soffiarti l’obiettivo in difesa

La Juventus sta tornando prepotentemente sul mercato: anche un difensore nel mirino, che piace da molto tempo anche al Milan.

Juventus letteralmente scatenata. La società bianconera ha scelto di agire sul mercato con vera e propria prepotenza, per andare a sistemare le situazioni tecniche meno brillanti. Il colpaccio Dusan Vlahovic, in arrivo dalla Fiorentina è l’esempio di tutto ciò.

La Juve ha soffiato a moltissime big italiane ed internazionali il cartellino dell’attaccante classe 2000, considerato da molti una vera e propria stella di grande caratura. Investimento da 75 milioni di euro complessivi che rilanciano le ambizioni della squadra bianconera dopo un periodo di magra.

E non è finita qui. La Juventus è anche alla ricerca di un nuovo difensore centrale, che l’anno prossimo potrebbe prendere il posto di De Ligt o Chiellini al centro della retroguardia bianconera. L’obiettivo è stato già scelto, così come i contatti per averlo sembrano ormai a buon punto.

Primi contatti con l’agente del difensore brasiliano

L’indiscrezione arriva dalle colonne del Corriere di Torino. Pare che la Juventus sia entrata a gamba tesa nella caccia ad un centrale di spessore, che milita nel nostro campionato e che è seguito da molto vicino dal Milan.

Si tratta del brasiliano Gleison Bremer, vice-capitano del Torino. Dunque della squadra rivale della Juve. I bianconeri pensano seriamente allo sgarbo cittadino, visto che il classe ’97 è finito sul taccuino dei dirigenti e potrebbe diventare un colpo concreto in vista della sessione estiva di calciomercato.

Bremer, che in realtà sta trattando il rinnovo di contratto con il Toro, potrebbe essere seriamente tentato dalle ambizioni juventine. Mister Allegri vorrebbe puntare su di lui come prossima risorsa difensiva, al fianco di un veterano come Leonardo Bonucci. Ovviamente ciò farebbe imbestialire i suoi attuali tifosi granata, che lo prenderebbero come un tradimento.

Il Milan, che segue Bremer da molto tempo, rischia così di essere superato dalla Juventus nella corsa a questo forte difensore, tra i migliori dell’intera Serie A in questa stagione. Di certo non sarà facile ingaggiarlo, visto che Urbano Cairo ha sempre sparato cifre alte per il cartellino di Bremer, a maggior ragione se dovesse prima rinnovare.

Tutto ancora da decifrare, ma in estate la caccia sarà aperta. Anche la Juve punterà sul brasiliano, che in questa sessione invernale ha già rifiutato le avance del Newcastle, considerato troppo poco competitivo per i suoi standard.