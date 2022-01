Milan, l’annuncio del centrocampista | “Pronto per un grande club”

Interessante intervista rilasciata dal centrocampista a La Gazzetta dello Sport. Diversi spunti in merito al suo imminente futuro

Futuro incerto per il talentuoso centrocampista che milita attualmente in Serie A. In questa sua intervista esclusiva ha parlato di svariati aspetti in merito a quelle che sono le sue ambizioni personali.

Stiamo parlando di Antonin Barak. Con l’Hellas Verona si sta mettendo in mostra da ormai diverso tempo, e prima lo aveva fatto con l’Udinese. Centrocampista completo. abile sia in fase offensiva che di non possesso. Alterna momenti di contenimento in ripiegamento e poi, nel momento in cui meno te lo aspetti, piazza uno scatto in avanti e si inserisce alle spalle delle difese avversarie prendendole alla sprovvista. Intelligenza tattica una delle sue qualità migliori, mancino naturale, calcia anche i rigori (ne ha segnato uno al Milan in questa stagione).

Sta facendo le fortune dell’Hellas ma su di lui già diverse squadre hanno messo gli occhi addosso. Tra queste c’è anche il Milan, che ormai da diverso tempo lo segue molto da vicino e pensa seriamente di formulare un’offerta ai veneti nel prossimo giugno. Sarebbe un colpo eccezionale ma bisogna fare i conti con una vasta gamma di concorrenti. Per Barak infatti ci sono richieste anche provenienti dall’estero, in particolar modo dalla Premier League.

Barak alla Gazzetta: “Voglio giocare la Champions League”

Antonin Barak ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e la sua intervista è stata rilasciata sulla versione online del famoso quotidiano sportivo. Tra i vari argomenti di cui si è discusso anche le sue ambizioni del futuro. Vorrebbe tanto disputare la coppa dalle grandi orecchie e insomma, si sente pronto per giocare in un club dalla grande storia: “Mi sento un leader, mi piace aiutare i compagni di squadra. In questo momento l’obiettivo principale è fare bene col Verona, vogliamo chiudere al meglio questa stagione. Io in particolare, voglio continuare a fare gol e assist. L’obiettivo principale rimane quello della salvezza, ma quest’anno più che mai abbiamo la possibilità di fare un regalo enorme ai tifosi provando ad ottenere una qualificazione in Europa. Per quanto riguarda i miei piani futuri, vorrei giocare la Champions League, non mi nascondo. Come dice il presidente Setti, mi sento pronto per giocare in uno dei top club d’Europa”.