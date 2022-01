Milan, il colpo dall’Irlanda non si farà | Arriva la smentita

Il giovane difensore sarebbe già arrivato in città per parlare con la dirigenza rossonera. Possibile colpo in prospettiva per Maldini.

Ultimi giorni di mercato che si preannunciano molto frizzanti con il Milan attento a ogni possibile occasione economica. Nelle ultime ore si sta muovendo qualcosa intorno ai rossoneri.

Maldini è al lavoro per chiudere alcune uscite, tra cui quella di Samu Castillejo, e rimane vigile sulla possibilità di qualche colpo last minute per rinforzare in extremis la rosa di Stefano Pioli, non necessariamente per il reparto arretrato. Si è vociferato di Kulusevski nella giornata di ieri ma la trattativa non sembra affatto semplice.

Arrivano delle nuove indiscrezioni dall’estero che vogliono la società molto attenta al futuro e vicina a un rinforzo in prospettiva. La notizia arriva dall’Irlanda. Si tratta del giovanissimo difensore del Cork City, Cathal Heffernan. Secondo quanto riferito dall’edizione irlandese del Sun, il capitano dell’Under 17 della nazionale irlandese starebbe sul punto di firmare con i rossoneri. Il difensore del Cork City si è allenato precedentemente in Italia con Atalanta e Roma, e dopo anche in Germania con il Bayer Leverkusen. Il quotidiano riferisce addirittura il giovanissimo centrale è già a Milano per parlare con la dirigenza rossonera.

Chi è Heffernan

Heffernan è giovanissimo: classe 2005, compirà 17 anni il prossimo 27 aprile. Come detto stiamo parlando del capitano dell’Irlanda Under 17 e milita attualmente nel Cork City, squadra di seconda categoria, con la quale ha già una presenza da professionista. Nel 2019 fu acquistato dal Ringmahon Rangers.

Sarebbe probabilmente un colpo per la Primavera di Federico Giunti, almeno inizialmente. In patria non hanno dubbi sulle sue qualità e sulla sua affidabilità. Si tratterebbe del terzo giocatore irlandese in Italia, dopo i giovani Zefi e Abankwah rispettivamente all’Inter e all’Udinese.

Aggiornamento ore 15:00

Sempre dall’Irlanda è arrivata tempestivamente la smentita riguardo a un possibile passaggio di Heffernan al Milan. Non ci sono chance che il difensore si trasferisca a Milano: più facile a fine stagione sia diretto verso la Bundesliga.