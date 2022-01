Aubameyang, la rivelazione di “The Athletic” | Ricevuta un’offerta dall’Italia!

Dall’Inghilterra confermano che l’attaccante ha ricevuto importanti proposte dall’Italia e non soltanto. L’Arsenal pensa alla cessione.

Le ultime ore di mercato potrebbero essere molto accese anche per il Milan. Siamo arrivati nel momento in cui le possibilità di cogliere occasioni importanti sono maggiori e Maldini rimane attento a ogni situazione.

Oltre alla difesa, il club rossonero valuta anche le chance di rinforzare gli altri reparti. Nella giornata di ieri si è parlato molto di Dejan Kulusevski in rossonero con la formula del prestito, ma la richiesta da parte della Juventus di un riscatto sui 40 milioni ha complicato, e molto, ogni cosa. Un’altra indiscrezione riguardava invece un clamoroso ritorno: quello di Pierre Emerick Aubameyang. Il centravanti dell’Arsenal ha giocato nelle giovanili del Milan nella stagione 2007/2008, prima che il suo talento esplodesse al 100%.

Il classe ’89 è ai ferri corti con il club e potrebbe lasciare la Premier League già in questa sessione di mercato. Dall’Inghilterra infatti continuano ad arrivare notizie in tal senso. In base a queste indiscrezioni, si capisce che se il Diavolo volesse davvero riportare il gabonese in rossonero, dovrebbe vedersela con una concorrenza di tutto rispetto.

Intrigo con Barcellona e Juventus

Secondo le informazioni apprese da The Athletic, i Gunners sono stati contattati da due club importanti come Juventus e Barcellona per ottenere il calciatore in prestito fino a fine stagione. Il club londinese ne ha abbastanza dei comportamenti dell’attaccante del Gabon e potrebbe decidere di mandarlo via. Il portale inglese spiega anche che la scorsa settimana era arrivata un’offerta dall’Al Hilal, disposto a coprire l’intero ingaggio del giocatore e anche a proporre un’opzione di acquisto definitivo, ma il centravanti non gradisce la destinazione araba.

Molto dipenderà anche dalla questione Morata, con lo spagnolo che potrebbe finire in blaugrana dopo l’arrivo di Vlahovic a Torino. In caso contrario, a quel punto Aubameyang diventerebbe l’obbiettivo numero uno del Barcellona di Xavi. A gestire questa situazione, spiega The Athletic, ci sta pensando il ds Edu, che però consulterà il tecnico Mikel Arteta per qualsiasi decisione finale. Uno dei fattori importanti da considerare per la cessione dell’attaccante è la possibilità di riuscire a reperire entro lunedì, data limite per la fine del mercato, un sostituto all’altezza di un giocatore da 92 gol in 4 anni.