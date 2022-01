Juve scatenata, colpo a centrocampo | Mollato Kessie?

I bianconeri sono ad un passo dal mediano del Borussia Moenchengladbach: ora c’è una pretendente in meno per Kessie.

Questi ultimi tre giorni di mercato possono cambiare completamente i piani per il futuro. Alcuni club hanno deciso di investire subito in maniera importante per trarre benefici già in questa stagione.

Chi ha deciso di intraprendere questa strada è la Juventus. I bianconeri hanno sconvolto questa sessione invernale con il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. La Vecchia Signora ha intenzione di qualificarsi per la prossima Champions League ad ogni costo e ha quindi anticipato l’arrivo dell’attaccante dalla viola, ma questo è stato solo il primo passo.

La dirigenza ha infatti intenzione anche di rinforzare il centrocampo a disposizione di Max Allegri ed è ad un passo dall’arrivare a un mediano. Il prescelto è Denis Zakaria, in scadenza il prossimo giugno con il Borussia Moenchengladbach. Anche in questo caso la Juve sta provando a chiudere già ora e le sensazioni sono molto positive, dopo l’offerte di 5 milioni più 2 di bonus al club tedesco.

In tutto ciò l’intreccio è un po’ più complesso. I bianconeri attendono l’uscita di Rodrigo Bentancur per poter affondare sul centrocampista svizzero. Bentancur è diretto verso il Tottenham di Antonio Conte, che non è riuscito a chiudere con il Psg per Ndombele. Ecco quindi che alla fine del puzzle la Juventus potrebbe aver trovato il suo centrocampista e, di conseguenza, abbandonato un obiettivo dal Milan.

L’Inter resta sullo sfondo: e attenzione all’estero!

Con l’arrivo di Zakaria dal Moenchengladbach, ecco quindi che si cancellerebbe una pretendente per Franck Kessie. A quel punto Allegri avrebbe il suo giocatore di muscoli e dinamismo in mezzo al campo e il rossonero non rappresenterebbe più una necessità. Necessità che però rimane invece per l’Inter. Quella che porta ai nerazzurri è infatti una pista che resta aperta per l’ivoriano. Marotta e Ausilio stimano da tempo il giocatore e sfrutterebbero l’occasione della scadenza del contratto che portarlo dall’altra sponda di Milano.

Le soluzione per Kessie sono davvero tanto. Nei giorni scorsi si è parlato in maniera decisa di Barcellona, ma anche dalla Premier League continuano ad esserci interessi forti. Il calciatore ora si concentra sul Milan: fra qualche giorno tornerà a disposizione di Stefano Pioli e sarà pronto per scendere in campo proprio contro l’Inter.