Maldini non è a Casa Milan. Due giocatori sono al “Brera”

Nonostante la pausa il week end di alcuni rossoneri è sempre focalizzato sulle partite. Il dt dei rossoneri segue attentamente la Primavera di Giunti.

Giornata di osservazione per il direttore dell’area tecnica del Milan. Dopo esser stato presente in mattinata, insieme a tutta la dirigenza rossonera, all’allenamento della Prima Squadra, Paolo Maldini sta seguendo anche partita della Primavera.

In programma infatti al centro sportivo Vismara c’è Milan-Empoli. La squadra di Federico Giunti è impegnata in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza contro la squadra toscana, in questa 15sima giornata di campionato. I rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie alla rete realizzata al minuto 41′ da Nasti.

Un attimo di pausa dal mercato e dalle trattative quindi per Maldini, come un attimo di pausa dal campo per il figlio Daniel, che si è recato insieme ad Alexis Saelemaekers a Sesto per vedere Pro Sesto-Renate. Il match è valido per la 24sima giornata del campionato di Serie C e in campo al “Brera” è presente il fratello di Daniel, Christian Maldini, difensore della Pro Sesto (sotto per 1-2 in questo momento).

Mentre quindi Maldini ne ha approfittato per seguire i giovani talenti in casa Milan, i due calciatori rossoneri hanno quindi deciso di trascorrere pertanto il sabato sugli spalti , in attesa di tornare protagonisti sul campo la settimana prossima, alla fine della sosta. Il campionato ripartirà infatti sabato 5 febbraio e il Milan sarà subito protagonista alle 18 a San Siro contro l’Inter. In mattinata la squadra si è allenata per iniziare a preparare la grande sfida, in attesa di recuperare tutti gli indisponibili.