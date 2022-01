Lo Celso, non solo Milan | Concorrenza spagnola!

Il regista è fuori dai programmi Antonio Conte ma il suo primo desiderio è quello di tornare a giocare in Spagna, dove ha fatto vedere le cose migliori in carriera.

Nelle ultime ore di questa sessione invernale si sta accendendo anche il mercato de centrocampisti. E’ una corsa contro il tempo per cercare di chiudere gli affari più convenienti e il Milan rimane alla finestra per vedere gli sviluppi.

In giornata è rimbalzata la voce su dei contatti fra la società rossonera e il 25enne del Tottenham Giovani Lo Celso. Maldini e Massara stanno lavorando sotto traccia per provare a chiudere un giocatore per la mediana e affidarlo già da subito agli ordini di Stefano Pioli. I profili puntati dovrebbero essere più di uno e in queste ore si sta valutando la fattibilità di una eventuale operazione, che rimane scollegata dall’offerta presentata al giovane talento del Cesena, Tommaso Berti.

Tornando a Lo Celso, non arrivano segnali positivi dai media esteri sulla possibilità che il classe ’96 possa sbarcare in Italia. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono infatti di tutt’altro avviso. Secondo quanto riportato infatti da Todofichajes, la destinazione più gradita per il centrocampista degli Spurs è la Spagna. Nonostante il Lione fosse molto vicino all’accordo con il club inglese, l’ex Betis vorrebbe fare ritorno in Liga, dove ad attenderlo c’è il Villareal del tecnico Unay Emery, che lo ha già allenato ai tempi del Paris Saint Germain e che lo ha richiesto alla società.

Lo Celso vuole un ritorno in Liga: Emery lo aspetta

Il portale di mercato spagnolo riferisce che il centrocampista della selezione Albiceleste era stato nel mirino anche del Siviglia di Lopetegui, prima che il club andaluso decidesse di investire le proprie risorse su Anthony Martial. Il problema principale per l’operazione sarebbe dato dal fatto che il sottomarino giallo ha già tutti i posti occupati in rosa.

Per questo motivo la dirigenza sta lavorando per piazzare qualche esubero e dare quindi il via libera al centrocampista che nel frattempo aspetta speranzoso di poter andar via da Londra, dove il suo spazio con Antonio Conte è decisamente poco. Il tecnico italiano ha tra l’altro dato il via libera all’arrivo di Bentancur dalla Juventus e abbraccerà quindi a breve un nuovo regista. Affare molto complicato quello di Lo Celso per il Milan, a prescindere dalla veridicità delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.