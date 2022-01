Milan, preso il giovane Heffernan: accordo trovato

Il giovane difensore centrale è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. La conferma ci arriva direttamente dall’Irlanda…

Qualche giorno fa era arrivata una notizia di notevole importanza che affermava che il giovanissimo del Cork City, Cathal Heffernan fosse ad un passo dal firmare un contratto col Milan. Addirittura si affermava che il ragazzo fosse già in città per definire tutti gli aspetti dell’accordo.

Non poco tempo dopo era arrivata una decisa smentita sulla vicenda. Addirittura, un giornalista irlandese aveva fatto sapere che Heffernan sarebbe rimasto al Cork sino a fine stagione per poi trasferirsi al Bayer Leverkusen in estate.

Ebbene, da pochi minuti è stato nuovamente confermato il vicino approdo del giovane Cathal al Milan. L’accordo tra il club rossonero e quello irlandese è stato trovato oggi pomeriggio, secondo il quale il difensore si trasferirà in Italia attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

È quindi vero che i genitori di Heffernan si sono recati a Milano durante questa settimana. A riportare la notizia è il giornalista Andrew Horgan di EchoLive, uno dei principali quotidiani irlandesi con sede proprio nella città di Cork.

Horgan sottolinea che mancano ancora alcuni aspetti della trattativa da limare, ma che l’affare procede comunque spedito senza alcun particolare intoppo. Il tutto dovrebbe chiudersi tra stasera e domani.

Cathal Heffernan is set to sign for AC Milan on loan with the option to buy after the Italian giants finally struck a deal with Cork City on Sunday afternoon. My story to follow on the @echolivecork

— Andrew Horgan (@AndrewHorgan) January 30, 2022