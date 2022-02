Juventus, pronto un rinforzo dal Milan: contatti già avviati

La Juventus pensa di pescare in casa rossonera un rinforzo per il prossimo calciomercato estivo.

Nell’ultima finestra invernale del calciomercato la Juventus è stata senza dubbio una grande protagonista. Ha fatto operazioni importanti sia in entrata che in uscita, guardando al presente e al futuro.

L’affare che ha colpito maggiormente è quello riguardante Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più 10 di bonus e 11,6 tra contributo di solidarietà e oneri accessori. Presi anche il centrocampista Denis Zakaria dal Borussia Moenchengladbach e il difensore Federico Gatti, che resta in prestito al Frosinone fino al termine della stagione. Investimenti onerosi che sono stati possibili anche grazie alle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, senza scordare il presto di Aaron Ramsey ai Rangers che permette un risparmio di parte dello stipendio.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, la Juventus vuole un rossonero

Anche se la sessione di gennaio è terminata, la Juventus guarda già al prossimo calciomercato estivo. Ci sono alcuni calciatori in scadenza di contratto che fanno gola al direttore sportivo Federico Cherubini. Alcuni militano in Serie A e altri all’estero, diversi nomi stuzzicano le fantasie bianconere e non solo.

La stessa Juve rischia di perdere dei giocatori a parametro zero. Ha in scadenza di contratto elementi come Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. C’è la volontà di provare a trattenerli, ma non è esclusa la loro partenza. I dubbi maggiori sono sull’attaccante argentino, che sembra avere dei rapporti tesi con la dirigenza e che potrebbe partire a parametro zero.

Oggi il Corriere dello Sport spiega che tra i profili nel mirino della Juventus in entrata c’è anche Franck Kessie. Qualcosa era trapelato già nelle ultime settimane, ma ora c’è un ulteriore conferma del fatto che la dirigenza bianconera sta valutando l’ingaggio del centrocampista in scadenza di contratto con il Milan. Avviati i primi contatti per cercare di fare questa operazione a parametro zero.

Com’è noto, la trattativa per il rinnovo non è mai decollata per le distanza tra domanda e offerta. George Atangana, agente di Kessie, chiede circa 8 milioni di euro netti annui per il prolungamento contrattuale del suo assistito. La società rossonera, invece, offre uno stipendio che parte da 5 milioni e che può salire fino a 6-6,5. Accordo lontano.

Da considerare che Atangana può trarre profitto in termini di commissioni con un trasferimento a parametro zero del mediano ex Atalanta. Bisognerà vedere se la Juventus sarà disposta ad accontentare le sue richieste. Anche squadre estere stanno valutando l’ingaggio di Kessie. In corsa il solito Paris Saint Germain, le big spagnolo e alcune della Premier League.