Calciomercato Milan, sfida a Lazio e Napoli per un centrale

Non c’è solo Botman tra le idee rossonere per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato estivo: c’è anche un’opzione italiana.

Tutti si aspettavano un nuovo difensore centrale a gennaio, ma il Milan ha deciso di rinviare l’investimento. La dirigenza ha scelto di avere fiducia sui giocatori già in organico. Solo i prossimi mesi diranno se la scommessa ripagherà o se si sarà trattato di un errore di valutazione.

Per settimane si è parlato di Sven Botman, ma non c’era la possibilità di acquistarlo subito. Un sondaggio con il Lille è stato fatto, però il club francese ha chiarito di voler tenere il calciatore fino al termine della stagione. Non a caso, è stata anche rifiutata un’offerta da oltre 35 milioni di euro del Newcastle United. Il LOSC si è tenuto stretto l’ex Ajax e lo venderà solamente in estate, quando potrebbe scatenarsi un’asta. Il Diavolo vi parteciperà? Difficile, però il difensore olandese è tra i preferiti per rinforzare la retroguardia.

Milan, Lazio e Napoli si contendono un difensore

Il Milan in estate potrebbe prenderne due di difensori. Bisogna tenere conto della situazione di Alessio Romagnoli, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022. Andranno valutate bene anche le condizioni di Simon Kjaer, senza dimenticare che Matteo Gabbia già a gennaio avrebbe potuto partire in prestito per giocare con maggiore continuità. Bisognerà vedere se il giovane rossonero resterà o preferirà cambiare aria. Ci sono più valutazioni da fare.

L’acquisto di un centrale che possa essere un titolare sembra molto probabile. In ogni caso il Milan deve prepararsi al dopo-Kjaer. Il danese va verso i 33 anni e ha degli acciacchi fisici. Investire su uno come Botman o come Bremer potrebbe essere una buona soluzione per la società rossonera.

Tra i profili che interessano al Diavolo e che potrebbero essere dei buoni rincalzi c’è anche Nicolò Casale, classe 1998 in forza all’Hellas Verona. La Lazio ha provato ad assicurarselo nell’ultima finestra invernale del calciomercato, ma il giocatore è rimasto in Veneto. Il Messaggero scrive che ci sarebbe una sorta di promessa in vista di giugno, considerando anche gli ottimi rapporti tra i due club, però Milan e Napoli potrebbero complicare i piani biancocelesti.

Casale ha una valutazione da circa 10 milioni di euro, un prezzo non elevatissimo. Gli osservatori rossoneri lo monitoreranno bene nei prossimi mesi di Serie A, così da decidere se fare o meno un investimento su di lui.