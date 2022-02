Inter-Milan in diretta tv e streaming: la programmazione di sabato 5 febbraio

Inter-Milan, sabato 5 febbraio, l’atteso Derby con il ritorno del 50% del pubblico a San Siro. Ci sarà il tutto esaurito per una sfida decisiva per entrambe le squadre. Ecco dove seguirla

Un anno dopo, sempre a febbraio, Inter e Milan si ritrovano a San Siro per il Derby del girone di ritorno in campionato. Sono passati dodici mesi dal 3-0 che ha lanciato i nerazzurri di Conte verso lo Scudetto. Come allora, la prossima stracittadina sarà decisiva per la lotta Scudetto, specie per i rossoneri che non possono permettersi un altro passo falso dopo il ko con lo Spezia e il pareggio a reti bianche contro la Juve.

Mister Pioli non lo ha nascosto nell’immediato post match con i bianconeri. L’esito del Derby segnerà, nel bene o nel male, il prosieguo del campionato dei rossoneri. Con un vittoria, il Milan si porterebbe a -1 dall’Inter (potenzialmente -4 con l’eventuale vittoria dei nerazzurri nel recupero con il Bologna), riaprendo la lotta per vetta. Un pareggio farebbe certamente più comodo all’Inter e, in caso di vittoria delle inseguitrici, renderebbe intricatissima la zona Champions, alla stregua di una sconfitta del Milan che, di fatto, azzererebbe o quasi le speranze Tricolore.

Un match, dunque, importantissimo al quale le due squadre arrivano dopo una settimana di pausa, momento quasi necessario per il Milan, reduce da un periodo non certo brillante. Incerti ancora i rientri di Tomori e Ibrahimovic, per il quale non filtra eccessivo ottimismo. L’Inter, invece, deve rinunciare al solo Correa con Lautaro e Sanchez attesi dal rientro dopo la trasferta in Sudamerica per le qualificazioni Mondiali. Recuperato anche Simone Inzaghi che si è negativizzato dal Covid.

Inter-Milan, la programmazione in tv e in streaming

Inter-Milan è in programma sabato 5 febbraio alle ore 18, stessa collocazione oraria del Derby di andata dello scorso campionato vinto dai rossoneri 2-1 con doppietta di Ibrahimovic. La scelta del giorno e dell’orario è stata necessaria per la successiva programmazione dei quarti di Coppa Italia con l’Inter in campo martedì 8 febbraio contro la Roma e il Milan, il giorno seguente, con la Lazio, entrambe alle 21 e, di nuovo, a San Siro con un giorno di distanza.

Inter-Milan è un’esclusiva assoluta di DAZN che trasmetterà il match in streaming sulla app disponibile per dispositivi mobili, smart tv, Amazon Fire Stick, console di gioco, Apple Tv e decoder Tim Vision. Non ci sarà la diretta televisiva per gli abbonati domestici a Sky satellite. La partita sarà visibile su Sky Sport Bar, il canale che trasmette anche le partite di Dazn e riservato agli abbonati business (bar, ristoranti, pub, alberghi).

Come di consueto, per le partite esclusive di Dazn, su Sky gli highlights del derby saranno disponibili in tarda serata. Su Dazn, ampio post partita con Marco Cattaneo e i suoi ospiti. Sempre sull’applicazione del canale, Inter-Milan sarà visibile on demand al termine della diretta.