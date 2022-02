Lavori a San Siro, problemi per la rizollatura: trovata la soluzione

Il prato di San Siro appare tuttora sbiadito in qualche zona, problema causato dalla recente rizollatura. Si decide per una mano di pittura in vista del derby.

La questione del campo di San Siro è stata centrale e se ne è parlato tanto nelle scorse settimane. I tanti impegni di Inter e Milan, fra campionato e coppe europee, hanno portato il prato di San Siro ad una condizione ottimale.

Per tale motivo era stata necessaria una rizollatura nei primi giorni dopo la pausa del campionato. Il terreno di gioco sarà quindi grande protagonista del derby stavolta in questo Inter-Milan e si spera possa giocare un ruolo positivo nello spettacolo che metteranno in campo le due formazioni.

Come riportato da La Repubblica, in questo momento il prato si presenta a chiazze di varie tonalità di verde, con zolle più o meno brillanti o sbiadite. Ciò è dovuto ovviamente alla recente rizollatura, che ripropone antichi problemi che avevano portato in passato ad optare per un campo misto, tra i quali l’ombra gigantesca proiettata sul campo dal terzo anella e dalla copertura degli spalti.

Prima della soluzione del campo misto, quindi 70% naturale e 30% sintetico, il problema, presentatosi soprattutto dopo i Mondiali del 1990, veniva risolto nel seguente modo. All’epoca la rizollatura periodica obbligava, per salvaguardare il colpo d’occhio, a dipingere le zolle, le quali attecchivano in modo graduale.

Ed è proprio ciò che si farà in questa occasione: prima del derby il campo verrà pitturato. Un evento che non accadeva da una decina d’anni. Una mano di vernice sarà quindi la soluzione in vista di sabato.