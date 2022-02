Kessie, rientro a Milano dopo 6 giorni: i motivi del “ritardo”

Il comportamento di Franck Kessie non piace a qualcuno. L’ivoriano ancora al centro delle critiche dopo la Coppa d’Africa.

Da leader e personaggio apprezzatissimo a uomo discusso ed in bilico. Incredibile come nel giro di qualche mese la risonanza mediatica di Franck Kessie sia cambiata così radicalmente. Tutta colpa dell’atteggiamento e delle decisioni impopolari del centrocampista del Milan.

La stagione scorsa il ‘Presidente‘ aveva conquistato tutti. Leader in mezzo al campo, trascinatore anche di un Milan in emergenza e stakanovista mai arrendevole. Il rapporto si è però complicato per un motivo ormai consueto in casa rossonera: i disaccordi sul rinnovo contrattuale, che tarda a giungere e che pone il Milan in una situazione di svantaggio.

Kessie è vicino a svincolarsi a costo zero al termine della stagione, lasciando il Milan con un pugno di mosche in mano. Atteggiamento che ha indispettito i tifosi rossoneri, pronti a contestare il classe ’96 ed il suo esoso entourage. Ma di recente sono comparsi anche nuovi elementi critici nei suoi confronti.

Franco Ordine critico: “Allergico a rispettare i tempi”

Kessie ha destato scalpore anche per le tempistiche con le quali è rientrato a Milanello dopo la Coppa d’Africa, giocata con la Nazionale ivoriana ma già conclusa la scorsa settimana. Nonostante sia stato eliminato il 26 gennaio scorso, il centrocampista ha fatto ritorno in città soltanto ieri.

Ben 6 giorni di attesa per rimettersi a disposizione del Milan, in una fase caldissima della stagione. I tifosi sui social hanno fatto notare la differenza con Ismael Bennacer, che dopo l’eliminazione della sua Algeria è subito rientrato in Italia e messosi a disposizione di mister Pioli per Milan-Juventus. Ma l’algerino ha avuto gli stessi giorni di vacanza di Kessie ma li ha utilizzati dopo la Juve e non prima.

Molto critico nei confronti di Kessie è stato il giornalista Franco Ordine. Oggi, sulle colonne del Corriere dello Sport, il noto editorialista ha mosso accuse dirette sul comportamento del calciatore: “Per rientrare a Milano in vista del derby ha impiegato la bellezza di sei giorni. A casa Milan lo hanno protetto e giustificato come si fa con un figlio scapestrato. Chi lo conosce bene ama ripetere la stessa frase: «Frank è fatto così». È fatto così nel senso che è un po’ allergico a rispettare i tempi come ricordano nel rientro dopo il lock down”.

Le spiegazioni date dal Milan riguardo questo ritardo sono due. La prima è che Kessie avrebbe goduto di alcuni giorni di riposo in più, non ottenuti sotto Natale, trascorsi con la famiglia in Costa d’Avorio. Ma visto il prolungamento della sua assenza, da Casa Milan hanno successivamente parlato di problemi logistici che hanno allungato la permanenza africana del giocatore sino a ieri.

Ordine non crede molto a tali teorie, ricordando di come Kessie sia abituato a fare di testa sua: “Basti pensare che a Milanello lo chiamano Presidente perché è abituato a posteggiare l’auto nel posto riservato a Scaroni. È fatto così anche nella comunicazione. Perché dopo la famosa intervista estiva nella quale promise «finisco le olimpiadi, torno a Milano e sistemo tutto, firmo il rinnovo del contratto», non ha più affrontato l’argomento e anzi ha lasciato al suo agente (Atangana) il compito di rompere la trattativa con Maldini e Massara e di passare all’incasso reclamando uno stipendio da 8 milioni”.