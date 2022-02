Belotti, il Torino non molla: “Le speranze…”

Il direttore sportivo del club granata, in conferenza stampa, ha lasciato uno spiraglio sulla permanenza del Gallo.

Alla fine della stagione sportiva 2021/22 manca ancora molto ma questi mesi sono fondamentali per quanto riguarda i giocatori che si libereranno a parametro zero da giugno.

Da questo momento in effetti tali calciatori sono già liberi di accordarsi con altri club per le prossime stagione, motivo per cui i vari club hanno il loro da fare per convincerli a sposare la propria causa e mettere a segno dei colpi importanti, andando a risparmiare sul prezzo del cartellino.

Quest’anno sono tanti i calciatori di livello che si trovano in questa situazione. Il Milan rischia di perdere a titolo gratuito due elementi importanti come Kessie e Romagnoli, ma può a sua volta muoversi in entrata nella stessa maniera. Uno dei nomi che si fa da tempo in questo senso è quello di Andrea Belotti, anche lui in scadenza col Torino. Il Gallo è accostato ai rossoneri davvero da tanto tempo e la prossima sessione di mercato sarebbe la migliore per tentare il colpo.

Il Diavolo è alla ricerca di un numero 9 di primo livello che possa garantire un rendimento alto nel prossimo futuro, cosa che Ibrahimovic e Giroud non possono fare, a causa delle loro condizioni fisiche. 28 anni e oltre 100 reti in Serie A: quello di Belotti è il profilo ideale per l’attacco di Stefano Pioli per i prossimi anni. Eppure nonostante le tante voci, non è detto che l’attaccante lascerà il club piemontese a fine stagione

Vagnati ci spera ancora

A fine ottobre il futuro dell’attaccante della Nazionale sembrava ormai lontano dai granata. Negli ultimi mesi si era parlato della possibilità di firmare per i canadesi Toronto, proprio come ha fatto un altro azzurro, Lorenzo Insigne. Allo stato attuale delle cose il suo futuro è ancora in bilico e il Torino sembra che farà il possibile per convincerlo a firmare il rinnovo e a rimanere. Il tentativo della società è stato confermato dal ds Vagnati, che ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “La cosa più importante è che rientri, forse dalla prossima settimana sarà parzialmente in gruppo e poi vedremo cosa ci aspetterà”.

Vagnati, dopo aver chiarito sulle condizioni del Gallo, ha poi fatto un commento sul suo futuro: “Può restare? Le speranze devono sempre esserci. Ha fatto la storia, anche lui prima di fare scelte diverse ci penserà più di una volta”.