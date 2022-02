Milan, l’agente del difensore è sicuro: “Farà la scelta giusta”

Arrivano le parole dell’agente del difensore, uno degli obiettivi assoluti del Milan sia per gennaio che per la prossima estate.

Il Milan nella sessione di mercato di gennaio era stato chiamato, quasi a gran voce, a rimpolpare il reparto difensivo. Complice l’infortunio a lungo termine di Simon Kjaer, sembrava dovesse essere fondamentale l’acquisto di un centrale per la seconda parte della stagione in corso.

Alla fine Paolo Maldini e soci hanno deciso di non fare mosse azzardate, dunque di restare quasi fermi nel mercato in entrata. Zero difensori nuovi di zecca giunti dalle parti di Milanello nella sessione di riparazione. Neanche per quanto riguarda alcuni nomi che, secondo i maggiori media nazionali, sembravano punti forti sul taccuino degli obiettivi.

Uno di questi è Sven Botman. Centrale olandese classe 2000 che per molti operatori di mercato era ed è tuttora l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa. Il suo innesto a gennaio si è rivelato impossibile per diversi motivi, ma i rossoneri non mollano: ci riproveranno in estate.

Botman è un vero e proprio crack di mercato, anche in vista di giugno prossimo. L’olandese del Lille è un pallino del Milan, ma anche di qualche altro club europeo che ci sta pensando seriamente da tempo.

Intanto il portale olandese Vi.nl ha intervistato l’agente del difensore, ovvero Nikkie Bruinenberg, procuratore che ovviamente avrà ricevuto moltissime manifestazioni di interesse dopo l’esplosione vera e propria del suo assistito.

Nella video-intervista odierna, l’agente ha spiegato la situazione di Botman: “Confermo che Sven è stato ricercato da alcune società, ha ricevuto anche offerte concrete. Ma nessuna di queste ha soddisfatto le richieste del Lille. Per questo motivo abbiamo deciso di continuare in Francia almeno fino al termine della stagione”.

Confermato che in pole per Botman vi siano due club come Milan e Newcastle United: “In estate prenderà la decisione giusta. Milan e Newcastle sono due grandi squadre, entrambe molto interessate a lui. Non è giusto dire che se scegliesse il Newcastle sarebbe solo per guadagnare di più. Hanno un progetto serio. Ma ovviamente anche il Milan sarebbe una scelta prestigiosa. Vedremo a fine campionato”.

Botman, difensore cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, ha compiuto da poco 22 anni ed è considerato tra i centrali più talentuosi d’Europa. Per lasciarlo partire, il Lille chiederà una cifra non inferiore ai 30-35 milioni di euro.