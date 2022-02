Milan, trattativa ai dettagli: firmerà a giorni!

Altro importante passo in avanti del Milan per il futuro. I rossoneri dovrebbero concludere con una fumata bianca la trattativa.

Come ormai noto, il Milan guarda immediatamente al futuro. Le ambizioni del club rossonero sono forti, infatti si punta a sistemare già in queste settimane la rosa e la squadra da consegnare a Stefano Pioli in vista della prossima stagione di Serie A.

Non solo calciomercato però. Nei piani di Paolo Maldini e dell’a.d. Ivan Gazidis c’è anche l’idea di affrontare il prima possibile tutte le trattative per i rinnovi contrattuali. Situazioni delicate ma molto rilevanti, che aiuteranno il Milan a capire meglio su chi poter puntare in futuro e su chi meno.

E proprio in fatto di rinnovi, il Milan starebbe per definire ormai un accordo. Si parla di giorni caldissimi per la firma di un calciatore titolare, un passaggio fondamentale per tutti.

Non solo Theo Hernandez, in arrivo un altro rinnovo

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente dell’imminente firma sul rinnovo da parte di Theo Hernandez. Il terzino francese verrà blindato a breve, nonostante manchino ancora più di due anni all’attuale scadenza contrattuale.

Anche Paolo Maldini si è esposto, confermando come il classe ’97 sia ormai prossimo a raggiungere un accordo con il Milan e restare dunque a lungo termine in rossonero. Ma non è l’unica firma che arriverà in tempi brevi. Come sottolineato anche da Nicolò Schira, arrivano conferme sull’ormai prossima fumata bianca tra Milan e Ismael Bennacer.

Giorni caldissimi per trovare l’accordo definitivo. Bennacer allungherà il suo contratto sino al giugno 2026, dunque con due anni in più rispetto a quello siglato al momento del suo arrivo da Empoli. Il centrocampista algerino è considerato un titolare da Stefano Pioli e sarà ancora più centrale nei suoi schemi dalla prossima stagione, dopo l’eventuale partenza di Franck Kessie.

L’accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base dei 3,2 milioni netti a stagione. La prima proposta del Milan si era fermata a 2,8 annui, ma sembra che i rossoneri possano concedere un ulteriore aumento a Bennacer, che attualmente è fermo ad uno stipendio netto di 1,5 milioni. Ottimo riconoscimento per un calciatore talentuoso e sempre professionale.

La conferma del suo legame con il Milan è arrivata dopo l’eliminazione della sua Algeria in Coppa d’Africa. Bennacer è subito rientrato a Milano per mettersi a disposizione della sua squadra in vista della recente gara contro la Juve. Il rinnovo è un giusto premio anche al suo attaccamento.