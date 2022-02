Sky – Milan, brutte notizie: doppio forfait nel derby!

Le ultime notizie da Milanello sulle condizioni dei calciatori rossoneri in vista del derby. In due sono vicini al forfait definitivo.

Mancano due giorni all’attesissimo derby della Madonnina. Un Inter-Milan che come poche altre volte in tempi recenti sarà determinante per la corsa al titolo. I nerazzurri sono sempre primi in classifica, mentre i rossoneri rappresentano la prima vera rivale.

Giungono però brutte notizie da Milanello dopo l’allenamento del giovedì. La redazione di Sky Sport poco fa ha aggiornato la situazione degli infortunati e di quei calciatori in dubbio per il big match del 5 febbraio.

Stefano Pioli molto probabilmente dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. I due attaccanti di origini slave saranno entrambi non pronti per finire nella lista dei convocati. Condizioni non troppo in miglioramento per entrambi; Ibra sente ancora dolore al tendine d’achille infiammato, mentre l’ex Eintracht soffre ancora per un problema alla caviglia.

Una mazzata per chi sperava di vedere almeno uno tra Ibrahimovic e Rebic nel derby. La scelta in attacco diventa praticamente obbligata: Olivier Giroud debutterà nella stracittadina milanese, partendo dal 1′ minuto come centravanti di riferimento. Nella speranza di vederlo più cinico e concreto rispetto ad alcune ultime uscite.

Giroud nel derby d’andata, terminato con un pareggio 1-1, è rimasto per tutti i novanta minuti in panchina. Dopodomani sarà l’unica scelta di alto livello per mister Pioli nel ruolo di prima punta. L’alternativa a questo punto è rappresentata unicamente da Marko Lazetic; l’ultimo arrivato in casa Milan potrebbe subito andare in panchina nel derby, con la clamorosa possibilità di esordire in Serie A nella sfida più attesa.

Sempre la redazione di Sky ha fatto sapere che vi sono più speranze di rivedere Fikayo Tomori tra i convocati. L’inglese si è allenato anche oggi in gruppo e molto probabilmente verrà portato da Pioli in panchina. Difficile che possa partire dall’inizio vista la lunga inattività: la difesa sarà guidata da capitan Romagnoli e da Kalulu.