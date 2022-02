Via dal Milan, ci prova… Ancelotti! | “AS” conferma!

Il calciatore del Milan è un nuovo obiettivo del Real Madrid. Ancelotti tenterà lo sgambetto ai danni della sua vecchia squadra.

Carlo Ancelotti in questo periodo è alle prese inevitabilmente con qualcosa di molto particolare. Ovvero la presunta scadenza del suo patentino da allenatore di primo livello. Una questione scomoda a livello burocratico per l’allenatore del Real Madrid.

Ciò non sembra però distrarre Ancelotti dal suo lavoro. La volata verso il titolo in Liga spagnola del suo Real continua, così come la programmazione per il futuro. Nonostante le merengues stiano dimostrando di essere la squadra più forte di Spagna ed una delle più brillanti in Europa, c’è voglia di migliorare ancor di più la qualità della rosa.

Il quotidiano sportivo iberico AS oggi ha fatto la lista dei calciatori che sono finiti sul taccuino dell’ex tecnico del Milan. Un buon numero di opzioni per rimpolpare la squadra e renderla, anche con operazioni convenienti, ancor più completa e competitiva su tutti i fronti.

Leggi anche:

Real, quanti colpi a zero: c’è anche il milanista

Tra i giocatori su cui il Real Madrid avrebbe messo gli occhi c’è anche un calciatore titolare dell’attuale Milan. Un elemento fondamentale per Stefano Pioli, che però sembra avvicinarsi sempre più ad un doloroso quanto inevitabile addio al termine della stagione.

Ancelotti vuole Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano del Milan è, come ormai noto, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Le trattative per il rinnovo sono ormai finite nel dimenticatoio, viste le esose richieste del calciatore (8 milioni netti all’anno) per poter prolungare con i rossoneri.

Il Real sembra balzare in testa nella corsa al colpaccio low-cost. Kessie si sta già guardando attorno, anche se prenderà una decisione definitiva solo tra qualche mese. Ma intanto la pista madrilena resta ad oggi una delle più concrete, dopo l’uscita di scena di Juventus e Tottenham.

Non solo Kessie. La strategia del Real ‘pigliatutto‘ descritta da AS riguarda un nugolo di calciatori che, come l’ivoriano, si svincoleranno a fine stagione dalle rispettive squadre. Nel mirino di Ancelotti e dei suoi dirigenti vi sono campioni del calibro di Mbappé, Tolisso e Rudiger. Tutti elementi di spessore che diventeranno presto dei parametri zero.

Poche speranze di trattenere Kessie per il Milan, che ha alzato la proposta contrattuale massimo fino a 5,5 milioni annui. Al momento un futuro all’estero sembra la soluzione migliore per il calciatore classe ’96.